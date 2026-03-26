El PP afirma que Rey no desvelará los motivos reales de que A Coruña renuncie al Mundial porque "no hay ninguna excusa que pueda justificar sus mentiras"

El mediodía de este viernes se celebra un pleno extraordinario de la Corporación Municipal de A Coruña, a petición del PP, para que el Gobierno local explique la renuncia a que A Coruña sea una de las sedes del Mundial de 2030, y el portavoz municipal popular, Miguel Lorenzo, duda de que la alcaldesa, Inés Rey, desvele los verdaderos motivos. En su opinión, "no hay ninguna excusa que pueda justificar sus mentiras".

Para Lorenzo, Rey ha engañado a todos los coruñeses "durante años y por duplicado" y prometió que "tenía la financiación y el inversor privado que pondría el 30% de los 100 millones de inversión". Pero "ahora vemos que no tenía nada, ni proyecto ni financiación ni inversor", y exige a Rey que «pida perdón a los coruñeses por sus mentiras y explique los motivos reales de la renuncia». n