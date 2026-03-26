El PP afirma que Rey no desvelará los motivos reales de que A Coruña renuncie al Mundial porque "no hay ninguna excusa que pueda justificar sus mentiras"
Acusa a la regidora de haber engañado a todos los coruñeses "durante años y por duplicado"
El mediodía de este viernes se celebra un pleno extraordinario de la Corporación Municipal de A Coruña, a petición del PP, para que el Gobierno local explique la renuncia a que A Coruña sea una de las sedes del Mundial de 2030, y el portavoz municipal popular, Miguel Lorenzo, duda de que la alcaldesa, Inés Rey, desvele los verdaderos motivos. En su opinión, "no hay ninguna excusa que pueda justificar sus mentiras".
Para Lorenzo, Rey ha engañado a todos los coruñeses "durante años y por duplicado" y prometió que "tenía la financiación y el inversor privado que pondría el 30% de los 100 millones de inversión". Pero "ahora vemos que no tenía nada, ni proyecto ni financiación ni inversor", y exige a Rey que «pida perdón a los coruñeses por sus mentiras y explique los motivos reales de la renuncia». n
- A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad
- El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
- Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
- Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros
- Afectados por las expropiaciones del Monte Mero, en A Coruña: 'Muchos vecinos no tienen los recursos económicos para el cambio de vivienda
- El polígono de Bergondo pierde su única sucursal bancaria: 340 empresas se quedan sin servicio presencial
- El santuario de la cerveza artesana en A Coruña que compite con los mejores del mundo: 'Fuimos los primeros en traerla a la ciudad
- El Concello de A Coruña refuerza el control del pago de nóminas en el nuevo contrato del ocio del Fórum y el Ágora