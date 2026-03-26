Récord de candidaturas en los premios de Boas Prácticas en Servicios Sociais de la Diputación de A Coruña

El jurado de la quinta edición del Premio de Boas Prácticas en Servizos Sociais de la Diputación ya ha empezado a evaluar las 64 candidaturas de entidades presentadas a esta convocatoria, un 23% más que en la anterior. De acuerdo con la institución provincial, es un «récord de participación» en los galardones, que se entregarán en una ceremonia en el recinto de Palexco el próximo 24 de abril.

El jurado, presidido por la diputada de Política Social, Mar García Vidal, otorgará seis galardones de 7.000 euros cada uno. Cinco están dirigidos a proyectos en distintos ámbitos de los servicios sociales, mientras que la sexta premia la trayectoria de una entidad por su trabajo continuado y compromiso. García Vidal señala que el aumento de participación muestra el «dinamismo» de las entidades.