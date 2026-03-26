La red de saneamiento de la comarca de A Coruña controlará en tiempo real la contaminación con nuevas estaciones tecnológicas

La depuradora de Bens, que gestiona una empresa pública participada de manera conjunta por A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros, da servicio al equivalente a 775.000 personas de la comarca coruñesa, y los conductos que llevan aguas residuales a la instalación suman 1.400 kilómetros, una distancia equivalente a la que se recorre viajando entre A Coruña y París por carretera. Para vigilar esta amplia red, la empresa tiene cuatro estaciones que controlan el caudal de zonas clave, pero está preparando una ampliación de los puntos, así como la colocación de nuevas instalaciones tecnológicas que medirán la contaminación. De acuerdo con fuentes conocedoras, el proyecto consiste en instalar un "sistema pionero" que permitirá controlar, en tiempo real, lo que transita por la red para "detectar vertidos irregulares". Así se facilitará localizar las fuentes de los que proceden, eliminarlas y sancionar a los responsables.

La contaminación elaborada para preparar este proyecto, que aún no ha salido a concurso, señala que actualmente existen cuatro puntos de telecontrol que miden caudales, ninguno de ellos en el municipio de A Coruña. Uno está situado en una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) de Cambre, y otra en otra en la EBAR de Sabón, en el término municipal de Arteixo. Oleiros suma dos, una en la EBAR de A Pasaxe y otra cerca de la rotonda del Che Guevara.

Una decena de nuevas estaciones

Con este nuevo proyecto, se construirán seis nuevas estaciones que medirán el caudal, y tres de ellas estarán ligadas a A Coruña. Una se ubicará en la estación de bombeo de San Roque, una infraestructura clave por la que pasan la mayoría de las aguas residuales de la ciudad. Las dos restantes se colocarán en dos túneles, uno en Elviña y otro en Riazor. En la comarca, ganarán estaciones de medición de caudal las EBAR de Portádego y Pasaxe Vello, situadas respectivamente en Culleredo y Oleiros, y el sifón de Bens, en Arteixo.

Este último punto será la ubicación de una de las nuevas estaciones de medición de contaminación, que también se ubicarán en los túneles de Riazor y Elviña. Otras dos se colocarán en los puntos previos a la entrada de las aguas residuales en este, uno para medir las de Oleiros-Cambre y otra para Culleredo. La sexta estará vinculada a la EBAR cambresa de O Temple.

Caudal en máximo histórico

Los cinco municipios que participan en la gestión de la EDAR de Bens suman aproximadamente 381.000 vecinos, pero la web del Concello de A Coruña afirma que da servicio a una población de 440.000 habitantes. La cifra aumenta si se tienen en cuenta los "habitantes equivalentes", un concepto que se emplea en el sector y que hace referencia a los residuos que genera un habitante tipo. La industria y la población flotante, suponen más carga para el sistema que si este simplemente gestionase las aguas residuales domésticas de los vecinos, y fuentes de la depuradora señalaron a este diario que, en 2023, se calculaba que las instalaciones daban servicio al equivalente a 775.000 personas.

Según las cifras que ofrece el Observatorio Urbano de A Coruña, en 2025 la planta trató algo más de 51,5 millones de metros cúbicos de agua, el máximo desde que se empezaron a dar datos en 2013, si bien en 2016 se había alcanzado una cifra prácticamente igual de elevada. El observatorio advierte de que en la interpretación de los datos "hay que tener en cuenta la influencia de las precipitaciones en la cantidad de agua tratada y, por tanto, en la cantidad de residuos depurados".