'The Book of Mormon', el musical más premiado de la historia de España, hará parada en A Coruña

Tras lograr convertirse en el musical más premiado en la historia de España, y después de tres temporadas de éxito en Madrid, The Book of Mormon comienza su gira por el país, con parada en A Coruña.

El tour arranca el próximo 7 de noviembre en el Teatro Olympia de Valencia. Será ya en 2027, del 11 al 14 de febrero, cuando aterrice en el teatro Colón de la ciudad herculina.

The Book of Mormon ha sido elegido el Mejor Musical de 2024, según los Premios Talía, Broadway World y Premios de Teatro Musical. “Obviamente no nos imaginamos tener un éxito tan grande como el que estamos teniendo. Soñábamos con que a la gente le gustara pero no imaginábamos un éxito tan masivo como el que tenemos. Que The Book of Mormon vaya a hacer una gira por España, después de tres temporadas en Madrid, me parece una noticia buenísima, no solo para los que hemos estado detrás de este espectáculo sino para el teatro musical en general. Nos da una inmensa alegría", expone el director, David Serrano.

Recientemente, la obra ha celebrado su 15º Aniversario en Broadway, donde ha conquistado a más de 10 millones de espectadores. Internacionalmente ha sido premiado con 9 Tony y 4 Olivier (incluido Mejor Musical en ambos galardones).

The Book of Mormon sigue a Elder Price, un misionero entusiasta y ambicioso, y a Elder Cunningham, su compañero, inseguro, pero de buen corazón. Juntos son enviados a una aldea en Uganda para compartir su fe con los habitantes locales.