Cuenta atrás para Semana Santa en A Coruña: ni una gota en los próximos siete días

La Semana Santa en A Coruña y en el resto de Galicia llegará sobre una alfombra roja meteorológica de lujo en pleno estallido primaveral. Los pronósticos del tiempo en el noroeste peninsular auguran, como mínimo, siete días de tiempo seco y principalmente soleado a contar desde hoy jueves, día 26 de marzo, así que previsiblemente no caerá ni una gota de lluvia por lo menos en los próximos siete días si se cumplen las predicciones que tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como Meteogalicia manejan a una semana vista. A continuación detallamos lo que las agencias de predicción del tiempo vaticinan para A Coruña y su área.

Hoy de momento todo el noroeste peninsular recupera la influencia anticiclónica --tras el paso de un frente poco activo que ayer dejaba nubes y algún momento de orballo-- así que las altas presiones se encargarán de cambiarle la cara al día gris de ayer para que A Coruña y su entorno disfruten este jueves 26 de marzo de un día con alternancia de nubes y claros aunque, eso sí, con temperaturas que por ahora siguen en valores bastante más cortos que los registros casi veraniegos con los que Galicia abandonaba el invierno para entrar en la primavera.

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Aquellos 25 grados que el viernes 20 de marzo llevaron a muchos coruñeses a estrenar las playas coincidiendo con el cambio de estación ya quedan atrás y, tras el bajón térmico que los coruñeses han notado en las últimas 48 horas, ahora las temperaturas en A Coruña no rebasarán los 14 ó 15 grados pero no hay ni rastro de lluvias a la vista.

Mañana viernes día 27 será un día de tiempo muy estable. Las nubes irán a menos pero los termómetros todavía no remontan, así que se moverán entre los 10 grados de mínima y no más de 16 por la parte alta.

El fin de semana llega con un cierto incremento de la nubosidad durante la jornada del sábado día 28, sin cambios en las temperaturas y previsiblemente también sin lluvias en el horizonte. Y de cara al domingo 29 el área coruñesa volverá a disfrutar de un día soleado y de tiempo muy apacible.

Semana Santa sin paraguas

La Aemet ya había adelantado su optimismo de cara a un pronóstico de tiempo estable para el primer tramo de la Semana Santa en Galicia, y parece que esa situación de altas presiones y calma meteorológica se va a prolongar como mínimo hasta los días festivos del Jueves y Viernes Santo. De momento los modelos predictivos que manejan la Aemet y Meteogalicia no recogen lluvias como mínimo hasta las puertas del siguiente fin de semana, así que previsiblemente A Coruña y el resto de la comunidad gallega podrán disfrutar de la Semana Santa sin preocuparse por llevar paraguas, a falta de ver cómo se concreta el primer fin de semana de abril. Por ahora, el lunes día 30 veremos los cielos algo más cubiertos pero a partir del martes día 31 el sol toma fuerza y se imponen de nuevo días de cielos abiertos y marcados por la estabilidad atmosférica.

Las máximas se mantendrán alrededor de los 15 grados hasta este domingo y, a partir de ahí, los termómetros subirán algunos grados, de forma que marzo se despedirá con valores de entre 17 y 18 grados durante las jornadas del lunes y el martes, y abril comenzará ya con registros de alrededor de 20 grados según las previsiones de Meteogalicia.

Seguiremos pendientes de las actualizaciones de los pronósticos del tiempo en A Coruña para concretar cómo viene el tramo final de la Semana Santa. Más información.