Vetusta Morla hará doblete en A Coruña: anuncia un segundo concierto

Vetusta Morla ofrecerá dos conciertos en A Coruña. El grupo hará doblete en la ciudad; después de que estén prácticamente agotadas las entradas para la primera fecha anunciada por la banda, el 7 de noviembre de este año, el Concello coruñés anuncia una segunda fecha de Pucho y su banda en A Coruña y será el 6 de noviembre, es decir, la víspera del primer concierto anunciado. Así que Vetusta Morla tocará en A Coruña los días 6y 7 de noviembre.

A Coruña será la única parada de Vetusta en Galicia dentro de su esperado tour ‘Gira de vuelta. Canciones de ida’. La venta de entradas para la nueva fecha del 6 de noviembre ya está abierta, y todavía quedan algunas localidades para el recital del 7 de noviembre.

“A Coruña vuelve a acoger en exclusiva en Galicia uno de los grandes conciertos del año a nivel nacional", destaca la alcaldesa en un comunicado en el que el Concello recuerda el histórico concierto de Vetusta Morla en la playa de Riazor con 50.000 asistentes como cabeza de cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia en 2024.

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