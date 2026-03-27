El acceso a Alfonso Molina desde San Cristóbal, en A Coruña, reabre para adelantarse a la saturación por el corte de A Pasaxe

Los vehículos vuelven a circular por el vial que enlaza la avenida de San Cristóbal con Alfonso Molina. Este ramal ha reabierto este viernes pasadas las 11.00 horas después de permanecer cerrado con motivo de las obras de ampliación de Alfonso Molina, que obligaron a realizar cierres en este enlace desde el pasado mes de enero. Estos trabajos finalizan con retraso sobre el plazo inicialmente previsto, que era el 17 de marzo, pero su reapertura se ha apurado durante los últimos días para poner de nuevo en servicio este acceso directo a Alfonso Molina para los vehículos procedentes del polígono de Agrela y la glorieta de Lonzas. Durante el cierre del ramal por obras, este tráfico ha tenido que desviarse por viales alternativos o continuar hasta la rotonda de Matogrande para cambiar de sentido y poder así incorporarse a Alfonso Molina en otro punto cercano.

Precisamente la rotonda de Matogrande, que ha soportado un notable incremento del tráfico durante el cierre del ramal entre San Cristóbal y Alfonso Molina, va a absorber --previsiblemente-- en los próximos días buena parte del flujo de tráfico rodado que generará el cierre de otra arteria principal de circulación en la ciudad como es la carretera de A Pasaxe, que estará cerrada desde el lunes día 30 de abril y durante tres días por las obras de demolición del viaducto de acceso al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). La clausura de ese tramo de la carretera de A Pasaxe, una de las principales vías de comunicación de la ciudad con la comarca, además de acceso principal al complejo del Hospital coruñés, será total durante tres días y provocará que aumente el tráfico en Alfonso Molina y en las vías que le dan servicio. De acuerdo con fuentes conocedoras, el Estado, que realiza la obra de Alfonso Molina se puso como objetivo reabrir el ramal de San Cristóbal antes del cierre de la carretera de A Pasaxe, y fuentes del Ministerio de Transportes ya confirmaban ayer a este diario que "la fecha prevista para la reapertura" del vial de San Cristóbal este "viernes 27 a lo largo del día".

Hoy por la mañana ya pudimos confirmar que el ramal reabriría alrededor de las 11.00h y finalmente pasaban unos veinte minutos de la hora anunciada cuando se reabría la circulación y comenzaban a pasar de nuevo los vehículos por este vial que conecta directamente el polígono de Agrela con la salida de la ciudad por Alfonso Molina y con el acceso a la autopista AP-9.

El fin de los trabajos en el enlace de San Cristóbal llega con diez días de retraso. En enero el Estado afirmaba que las restricciones a la circulación terminarían el 17 de marzo. El corte obligaba a los que circulaban desde Agrela a continuar por San Cristóbal hasta Matogrande y realizar un cambio de sentido para volver a Alfonso Molina, principal vía de acceso y salida de A Coruña, si bien el mismo Ministerio de Transportes recomendó evitar la glorieta de Matogrande para los tráficos de corto recorrido, dado su nivel de congestión. La ampliación de la avenida ya había obligado a cortes en este ramal, y se produjeron importantes atascos tanto en San Cristóbal como en Matogrande.

Alternativas durante el corte de la carretera de A Pasaxe

Y esta es una zona que volverá a ser especialmente sensible la próxima semana. El corte de la avenida de A Pasaxe, que afectará al tramo comprendido entre el tanatorio Servisa y el Burger King, lleva a la Xunta a recomendar el uso de la carretera del puerto desde la glorieta de la Casa del Mar para acceder al hospital desde la ciudad. Y para aquellos que acceden a la ciudad se propone utilizar la avenida de Alfonso Molina hasta el desvío a Matogrande, desde donde se accederá al túnel de Eirís y de allí a la glorieta de Casablanca.

En la avenida de A Pasaxe se cortará el túnel de Os Castros, de forma que todo el tráfico pasará por los carriles laterales para evitar colapsar la zona del hospital. De acuerdo con la información facilitada por la Xunta, la llegada al Chuac se canaliza por Alfonso Molina, glorieta de Matogrande y glorieta de Casablanca. Para regresar se puede hacer el mismo recorrido al haberse demolido entonces la mediana de hormigón en la avenida de A Pasaxe. Desde la AP-9, el itinerario recomendado es también por Alfonso Molina, glorieta de Matogrande y glorieta de Casablanca. Desde Arteixo y Carballo el itinerario pasa por la glorieta de Agrela, glorieta de Matogrande, glorieta de Casablanca y hospital. Desde la glorieta de la Casa del Mar el acceso recomendado es por la carretera del puerto hasta la glorieta de Casablanca, que estará señalizado. El itinerario en sentido contrario será el mismo.

Cambios en el tráfico

La interrupción de A Pasaxe conlleva modificaciones en el tráfico y las señales. En la propia carretera, se derribará la mediana de hormigón a ambos lados del tramo cortado para permitir el cambio de sentido de los vehículos que lleguen. En la glorieta de Casablanca se anularon los stops en la rampa de la avenida de A Pasaxe hacia el puerto, en la que el tráfico hasta ahora accedía de forma directa porque los vehículos procedentes del túnel de Eirís o que giraban bajo el viaducto tenían que parar. Ahora se prioriza la circulación en la glorieta porque la que va hacia el puerto tiene que ceder el paso y hacer el recorrido completo de la glorieta para acceder al puerto.

La apertura de un desvío desde este lugar al vial que sale del túnel de Eirís permite ya llegar a la glorieta de Casablanca y dirigirse a la ciudad. Cuando se demuela el viaducto también se podrá salir por la calle Inés de Ben, pero el itinerario recomendado será hacia la glorieta de Casablanca. En la avenida de Lamadosa se creará una glorieta y en la calle Curramontes se implantará el doble sentido desde la calle Inés de Ben para poder acceder a Lamadosa y salir hacia la AC-10. La demolición de una parte del viaducto obligará a hacer un relleno en el entorno del pazo de Guyatt que coincide con parte del vial de entrada al núcleo marinero, que será cortado y regulado con semáforos, a lo que se sumará la habilitación de zonas de cambio de sentido.