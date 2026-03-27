¿Cómo participar en el cribado de cáncer de cérvix? Así es la prueba que ha 'destapado' 13 casos en A Coruña

La población diana del cribado de cáncer de cérvix son las mujeres de 35 a 65 años residentes en Galicia y con cobertura sanitaria por el sistema público de salud. La invitación se realiza mediante carta o SMS, enviados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Quienes aceptan participar pueden elegir entre recoger la muestra con un dispositivo de autotoma (que reciben en su domicilio) o cita con la matrona.

La prueba primaria de cribado es la detección de infección por el virus de papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR). Si resulta negativa, se repetirá a los cinco años. Si es positiva, no implica tener cáncer necesariamente. Es preciso verificar que no existen anomalías en las células. Se hará mediante una citología.

La prueba primaria de cribado es la detección de infección por el virus de papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR). Si esta prueba es negativa, se repetirá a los cinco años. Si la prueba es positiva, no implica tener cáncer necesariamente. Es preciso verificar que no existen anomalías en las células. Se hará mediante una citología

Según el genotipo del virus, así como el resultado de la citología, se establecerán diferentes actuaciones clínicas: seguimiento en un período de tiempo variable mediante repetición de pruebas o derivación a colposcopia para descartar presencia de una lesión premaligna o maligna del cuello del útero.

Evaluación individual del riesgo

Toda mujer derivada a colposcopia recibirá, junto con la cita gestionada por el programa de cribado, una hoja informativa sobre la realización de la prueba y los posibles resultados. Una vez llevada a cabo la colposcopia y biopsiadas, si es el caso, las lesiones sugestivas de malignidad, se hace una evaluación individual del riesgo en función del resultado de la anatomía patológica, y se establecerá el seguimiento adecuado.

Noticias relacionadas

En caso de que se detecte alguna lesión premaligna o cáncer, el programa gestiona directamente una cita en el Servicio de Ginecología correspondiente.