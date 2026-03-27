Coruña Corre 2026: el circuito que vuelve a llevar el deporte a los barrios

El calendario deportivo coruñés ya ha puesto en marcha una nueva edición del circuito Coruña Corre, el programa municipal que desde hace trece años combina deporte popular, vida de barrio y hábitos saludables. La primera prueba de 2026, celebrada el pasado 14 de marzo en el entorno de la Torre de Hércules, marcó el arranque de una temporada que vuelve a incidir en la diversidad y la participación intergeneracional, señas de identidad de un circuito que cuenta con hasta ocho categorías y permite correr a personas de 7 años en adelante. Más de 3.000 personas se inscribieron en esta cita inaugural, que incluyó también la tradicional andaina del 8‑M con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Con el inicio de la temporada ya en marcha, las inscripciones ya vuelven a estar abiertas para la siguiente etapa, así como para el conjunto del circuito. La próxima carrera tendrá lugar en Matogrande–Xuxán el 12 de abril, dando seguimiento a un calendario que este año mantiene las siete pruebas habituales: San Pedro de Visma (10 de mayo), Os Rosales (31 de mayo), Volta a Oza (13 de septiembre), O Ventorrillo (25 de octubre) y Novo Mesoiro (22 de noviembre).

Circuito Coruña Corre / Cedida

El circuito llega a esta nueva edición tras un 2025 en el que se batió el récord histórico de participación, con más de 19.400 personas inscritas. Una cifra que, en palabras de la alcaldesa, Inés Rey, responde a «un trabajo continuado entre el Gobierno municipal, la Federación Galega de Atletismo, los clubes deportivos y las asociaciones vecinales». «La apuesta por visibilizar un deporte accesible, diverso y para todas las edades vuelve a reflejarse en el lema de este año: ‘Na Coruña corremos todas e todos», señala Rey.

La nueva temporada se presenta, además, con un reforzado componente visual y narrativo gracias al vídeo oficial protagonizado por el creador de contenido coruñés Miguel Mandayo, acompañado de perfiles muy distintos: desde deportistas veteranos hasta familias completas e integrantes de entidades de gran relevancia social. La pieza, grabada entre los Pelamios y el paseo dos Menhires, busca subrayar ese carácter plural que el circuito quiere proyectar más allá de la competición.

Niños en el Coruña Corre. / Andy Perez

Coruña Corre se consolida así como un programa que no solo fomenta la actividad física al aire libre, sino que también contribuye a dinamizar los barrios y a reforzar la convivencia en el espacio urbano. La inscripción para la próxima carrera —y también para el conjunto del circuito— permanece abierta, permitiendo a quienes lo deseen formar parte de las siete pruebas y optar a la clasificación general de la temporada.

Con la segunda etapa a la vuelta de la esquina, la ciudad vuelve a encarar la primavera al ritmo que marcan las zapatillas de las miles de personas que ya se han inscrito. Un año más, el deporte popular recorre A Coruña barrio a barrio, consolidando un proyecto que ya forma parte del paisaje social y deportivo de la ciudad.