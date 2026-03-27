Cuenta atrás para el corte de la carretera de A Pasaxe: estas son las alternativas para el tráfico en los accesos a A Coruña

La Xunta ultima los preparativos para el corte total de tres días en la carretera de A Pasaxe, una de las principales arterias de la ciudad de A Coruña, que comenzarán en la madrugada del lunes, 30 de marzo. Durante los tres días del corte, motivado por el derribo del viaducto de entrada al hospital de A Coruña, podrá emplearse el acceso al hospital desde la AC-10 hacia la avenida de Lamadosa, que está reservado exclusivamente para ambulancias.

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, recorrió este viernes por la mañana la zona de los preparativos con la directora territorial de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, Begoña Freire, y el gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, en una convocatoria solo para medios gráficos. En una nota de prensa, la Xunta explica que en los últimos días "se intensificaron las tareas, ya que se están llevando a cabo diversas actuaciones preparatorias”, entre las que destacó la eliminación de las medianas en la avenida de A Pasaxe, a la altura de Servisa y Burger King, “con el objetivo de habilitar cambios de sentido”. También se realizaron trabajos de tala y poda de arbolado en la carretera de As Xubias para la demolición del viaducto.

Una de las actuaciones rematadas estos días se mantendrá una vez finalizados los cortes totales: la nueva glorieta de acceso a la AC-10 en la avenida de Lamadosa, que se complementa con la habilitación de un doble sentido en la calle Lugar Curramontes y otros cambios en vías adyacentes debidamente señalizadas. Esta solución, explica la Delegación de la Xunta, permitirá facilitar la salida de los vehículos en dirección al centro de la ciudad o hacia la rotonda de Matogrande a través de la glorieta de Casablanca, convirtiéndose en uno de los puntos estratégicos de salida del hospital tras el derribo del viaducto. Hoy ha reabierto el ramal que conecta la avenida de San Cristóbal con la salida de la ciudad por Alfonso Molina, lo que contribuirá a descongestionar la rotonda de Matogrande, que absorbía buena parte del tráfico periférico por el cierre e este vial durante la reciente fase de las obras de ampliación de Alfonso Molina.

Señalización y desvíos

Cuenta atrás para el corte total de tráfico en la carretera de A Pasaxe para la demolición del viaducto de acceso al Chuac. / Carlos Pardellas

Los trabajos también se centraron en la colocación de la señalización precisa, con más de 40 señales, para las nuevas regulaciones de tráfico establecidas durante los tres días de corte total. Está previsto que antes de la medianoche del domingo se proceda al destape de la señalización vertical y se inicien los desvíos en las zonas de la Casa do Mar, Os Castros, la AC-10 y la avenida de A Pasaxe.

Belén do Campo destacó también que estas obras obligan a cortar la carretera de Xubias en el entorno del Pazo de Guyatt, por lo que el acceso al núcleo de Xubias debe realizarse por el Hospital Materno Infantil. Al ser esta carretera de sentido único, obliga a regular la circulación de forma alternativa, por lo que se instalaron semáforos en los puntos necesarios.

"Disculpas" por un mes de "molestias"

El cierre tendrá una duración aproximada de un mes, tiempo necesario para la demolición de la parte del viaducto situada en el entorno del Pazo de Guyatt. Posteriormente, las afecciones serán puntuales mientras se construye el nuevo viaducto.

La delegada de la Xunta aprovechó para trasladar, en el comunicado enviado a los medios de comunicación, un mensaje a la ciudadanía “pidiendo disculpas por las molestias que ocasionará esta actuación, tanto durante los tres días de corte total como en los meses posteriores, en los que habrá afecciones puntuales”.

Luis Verde, Belén do Campo y Begoña Freire supervisan los trabajos previos al corte de tráfico total en la carretera de A Pasaxe durante tres días para la demolición del viaducto de acceso al Chuac. / Carlos Pardellas

La delegada destacó la importancia de esta obra, que permitirá dotar al hospital de unos accesos acordes a las necesidades del nuevo CHUAC, que duplicará su capacidad. Tras las críticas en el núcleo por la falta de información, la Xunta defiende que informó a los vecions de la zona.

La Xunta ha comenzado también el reparto de 4.000 folletos entre el personal del hospital, usuarios y visitantes y centros de salud del área de influencia; también estarán disponibles en los controles de enfermería de los servicios de los hospitales. Desde la Gerencia del área sanitaria está previsto enviar la información a los trabajadores a través del correo electrónico.