Culleredo acusa los taxis de A Coruña de no acudir al aeropuerto de Alvedro: "Existen dificultades para atender la demanda en el propio ámbito urbano"

Tras la firma entre A Coruña, Culleredo y Xunta del convenio que autorizaba a los taxis coruñeses a intervenir en el aeropuerto de Alvedro, este empezó a funcionar el 16 de marzo. Sin embargo, trece días después, la valoración por parte del ayuntamiento cullerdense, en el que se sitúa el aeródromo, es negativa.

En un comunicado emitido este viernes, el alcalde José Ramón Rioboo valora que en picos de elevada demanda los taxis coruñeses no están respondiendo. "La capacidad de los taxis coruñeses se ve superada, como transmiten que ocurre en otros puntos de la ciudad", expresa el regidor.

Desde el consistorio cullerdense recuerdan que este tipo de convenios de carácter voluntario aportan seguridad jurídica pero no garantizan su cumplimiento, ya que dependen de la capacidad real de las partes que tienen que cumplir con el servicio. "Si se quiere contar con una cobertura efectiva, la alternativa pasa por fórmulas de obligado cumplimiento que asegure el servicio", indican.

Taxis en Alvedro en el primer día de funcionamiento del convenio / Casteleiro

Además, desde Culleredo acusan a los taxis de A Coruña de no poder cumplir tampoco con la demanda incluso dentro de los límites urbanos. "Resulta complejo valorar los resultados de un convenio voluntario cuando existen dificultades para atender la demanda en el propio ámbito urbano, como es el caso de la estación de tren o zonas de ocio", resaltan.

Cierre de Lavacolla

De cara al cierre del aeropuerto de Lavacolla, previsto entre el 23 de abril y el 27 de mayo, que incrementará la oferta de conexiones de Alvedro, José Ramón Rioboo muestra sus preocupaciones. "Después de Semana Santa, el Concello de Culleredo convocará la comisión de seguimiento para analizar el convenio y procurar las medidas para asegurar la prestación idónea en el momento del cierre temporal del aeropuerto de Santiago", añade el alcalde de Culleredo.

"El aeropuerto está siendo atendido por licencias del municipio, en un ejercicio de responsabilidad con la prestación", añaden. "El Concello considera que no resulta coherente cuestionar un acuerdo de colaboración por parte de quien dispone de más de 500 licencias y, sin embargo, presenta dificultades para cubrir la demanda en su propio territorio", destacan desde Alcaldía. Además, el mandatario de Culleredo ve con buenos ojos abrir también el convenio a otros ayuntamientos. "Hay que considerar que, si los taxis de A Coruña no optan por subir al aeropuerto, resultará apropiado abrir el servicio a colectivos de otros municipios del área para ver si es una opción bien acogida para su trabajo y así conjugarlo con el interés público", explican.

Para terminar, el ayuntamiento liderado por José Ramón Rioboo pide a la Xunta que haga el convenio de caracter obligatorio. "Solo en el caso de que la Xunta establezca ese carácter obligatorio para la prestación del servicio podrá asegurarse una cobertura equilibrada en todos los puntos de interés general", rematan.