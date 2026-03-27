Calaveras, dragones y el escudo de A Coruña: las piezas únicas en la tienda efímera de dos marcas gallegas de 'streetwear'

La moda se instala de manera efímera en el Paseo Dársena de A Coruña, en el número 15. Las marcas gallegas Dame Après Paris, de Ourense, y 6ixt4our, de A Coruña, han inaugurado su pop up store conjunta, que mantendrán abierta por las tardes desde hoy hasta este domingo, 29 de marzo. La propuesta de los creativos es ofrecer piezas únicas a través de la intervención en directo sobre ellas.

"Montamos unos cuantos diseños gráficos y encargamos unas planchas a fábrica con esas imágenes. Con esas planchas haremos las intervenciones. Hay una calavera, un dragón, un león; también fusionamos ambos logos. La intervención en directo permite ver cómo trabajamos. Así conseguimos que cada pieza sea única, por si una persona quiere el logo más arriba o en otra posición. Las prendas de esta pop up son como el pin de que estuviste aquí", explica el fundador de 6ixt4our, Javier Vila.

"Ropa en vivo y directo, cada prenda está como recién salida del horno. Van a estar nuestras piezas clásicas, más vinculadas con la marca, aquellas con nuestros cortes y arquitecturas más emblemáticas. Llevamos tiempo desarrollando el proyecto. Somos de Ourense, pero A Coruña es una ciudad que tenemos muy presente. Al final, las raíces gallegas están ahí y las sacamos", comenta Alexandre Dacal, diseñador en Dame Après, marca que cofundó con Mateo Álvarez.

La tienda efímera comercializará una pieza pensada para este evento. "Reinterpretamos el escudo de A Coruña, pero lo llevamos a una visión más personal y especial", adelanta Vila.

Dos referentes de streetwear

Dame Après Paris es una de las casas de moda de streetwear con más proyección de España. Varias de sus colecciones se han viralizado en redes sociales por sus referencias al rural gallego, tipografías emblemáticas o símbolos, como la hoz del escudo de Castelao. Su última colección, GENO, acaparó las miradas por su colaboración con la marca Puma y la exploración de sus raíces.

"Dame Après es un taller de formas, a las que aplicamos nuestra lente estética. Esa visión la llevamos a cualquier campo. También diseñamos nuestra tienda en Madrid y realizamos obras plásticas, música. La forma nos interesa, bien sea física o rítmica o arquitectónica", indica Dacal.

Sus fundadores hacen énfasis en "las formas", en relación con el proyecto de Isaac Díaz Pardo en Sargadelos, llamado Laboratorio de Formas, que tienen "muy presente". A través de la fotografía y el diseño, Dame Après Paris bebe de "esas vanguardias gallegas, los intelectuales y la Xeración Nós, porque recuperarlos y resumirlos no está acotado". Dacal defiende que "se puede ser polímata" en una sociedad que tiende a la especialización.

"Igual que tenemos raíces con nuestra tierra, tenemos un fuerte vínculo con la albañilería. El imaginario de ese oficio está en nuestras piezas, es un homenaje a la familia, que se dedicaba a ello. También se viene de ahí. Miraba a la albañilería pero con sensibilidad, con un foco en la estética", expone Dacal como creativo de diseño.

La marca 6ixt4our nació en 2018 y desde entonces mantiene su sede en A Coruña. Según señala su creador, su mercado está "fuera" del municipio, principalmente. Sus diseños han podido verse en estrellas de la música urbana, como Quevedo o Saiko. La apuesta de su streetwear se centra en piezas de punto ligero e ilustraciones, de calaveras a monstruos con piercings. El nombre es un homenaje a la infancia y el juego de "6 y 4 dibuja tu retrato".

"La repercusión del anuncio nos hizo ver que la gente tenía ganas", explica Vila. Su marca es una de las pioneras en pop up stores de Galicia. Pese a vender en ocho ciudades de España, cientos de personas se movilizan para sus tiendas efímeras.

"Este tipo de evento es como una guerra, terminas muy cansado pero al mismo tiempo conectas con mucha gente. Obtienes un feedback más humano, porque las redes pueden ser un poco frías", resuelve Vila, quien comenta que ellos mismos montan hasta el stand.