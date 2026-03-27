Denuncian daños en el pazo de Guyatt de A Coruña por las obras en As Xubias

Propietarios del histórico pazo de As Xubias de Arriba, de la familia Guyatt, ha denunciado ante la Dirección Xeral de Patrimonio la rotura de una de las bolas de granito sobre los pináculos de la entrada, y ha pedido a la Administración que la reponga. Además, asegura que «cortaron árboles de más de 100 años»

El incidente se produjo durante los trabajos de tala y poda que llevan a cabo los operarios en la zona como preparativo del derribo del viaducto de A Pasaxe. «No nos explican qué va a pasar y tememos por el descanso y la integridad del pazo», señalan los dueños, que ha enviado una reclamación a la Xunta recordando el compromiso autonómico con la protección del pazo.