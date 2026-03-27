Detenido tras hacerle un 'mataleón' a una mujer en A Coruña para robarle en el portal de su casa
El atacante abordó a la mujer por la espalda y trató de hacerle una maniobra de estrangulación para intentar dejarla inconsciente y llevarse sus pertenencias
La Policía Nacional lo detuvo en Ferrol y, tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión
La Policía Nacional ha detenido al autor de un robo con violencia registrado en A Coruña en el que una mujer de edad avanzada fue víctima de un mataleón cuando se encontraba en el portal de su domicilio. El autor de la agresión ha sido detenido en Ferrol.
Los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la tarde del pasado 12 de marzo cuando la mujer accedía al portal de su vivienda, en el barrio coruñés de Os Castros. El agresor empleó la técnica conocida como mataleón, con la intención de que la víctima perdiese el conocimientoi y poder robar sus pertenencias, según explica la policía.
El individuo "entró rápidamente tras ella en el portal, agrediéndola sin posibilidad de defensa alguna, tanto por la edad y complexión de la víctima como por la acción realizada", añaden las autoridades en una nota informativa en la que señalan también que "la abordó por la espalda, intentando realizar una estrangulación sanguínea, conocida como “mataleón”, con la intención de dejarla inconsciente y presumiblemente robarle".
Añaden que el atacante "no consiguió su objetivo ya que la víctima pidió auxilio a gritos y el agresor abandonó el lugar a la carrera, dejando a esta mujer tendida en el suelo".
La víctima sufrió lesiones por las que necesitó asitencia médica.
Las investigaciones realizadas por el grupo de Policía Judicial del distrito Sur condujeron a la identificación plena del autor del robo con violencia y a su posterior localización y detención el día 25 de marzo en la localidad de Ferrol.
Fue puesto a disposición judicial, decretando ésta su ingreso en prisión.
- Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
- El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
- El santuario de la cerveza artesana en A Coruña que compite con los mejores del mundo: 'Fuimos los primeros en traerla a la ciudad
- Afectados por las expropiaciones del Monte Mero, en A Coruña: 'Muchos vecinos no tienen los recursos económicos para el cambio de vivienda
- Gragera regresa a casa tras tres meses de ostracismo en el Deportivo
- A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad
- Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros
- El Deportivo avanza en la renovación de Noé Carrillo