Galigrain levantará un edificio de tres plantas en el puerto exterior de A Coruña

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña ha aprobado este viernes la ampliación de las instalaciones de Galigrain en el puerto exterior de punta Langosteira, con el objetivo de construir un edificio de oficinas y otras instalaciones complementarias. Con ello, la empresa del Grupo Nogar incrementará la superficie de su concesión principal en la dársena en 8.825 metros cuadrados, por lo que superará los 94.000 metros cuadrados en total.

En el marco del progresivo traslado de la actividad desde el puerto interior a punta Langosteira, Galigrain construirá en el Puerto Exterior un edificio de tres plantas, con una superficie útil total de 728 metros cuadrados, que contará con todo los servicios necesarios para sus empleados. Además, habilitará un taller para el mantenimiento, reparación y lavado de la maquinaria que utiliza en las operaciones de carga y descarga de mercancías. El proyecto se completa con el asfaltado de viales y el cierre perimetral de la concesión.

Galigrain gestiona dos concesiones en el Puerto Exterior. La principal que ahora se amplía, dedicada fundamentalmente a productos agroalimentarios, y otra destinada al tráfico de aceites y melazas. En la actualidad, está completando un sistema de cintas de transferencia que le permitirá descargar los graneles agroalimentarios mediante un circuito cerrado, incrementando la productividad y eficiencia ambiental de las operaciones.

Esta empresa gallega supera los 50 millones de euros de inversión propia en Punta Langosteira. Es una compañía familiar fundada por Ceferino Nogueira Rodríguez, gestionada ahora por la tercera generación, que cuenta con terminales portuarias en España, Portugal y Latinoamérica.

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Un cajero bancario para los cruceristas

El Consejo de Administración aprobó asimismo una modificación en la concesión de Corunna Cruise Terminal, para instalar un cajero automático que dará servicio a los pasajeros y tripulantes de los cruceros; y una pequeña ampliación de la concesión de Terminales Marítimos de Galicia en el muelle del Centenario Oeste, al objeto de instalar un cierre desmontable que mejorará la condiciones de seguridad y operatividad del recinto.