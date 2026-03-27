El Gobierno local defiende su renuncia al Mundial 2030: "No podíamos hipotecar el futuro de A Coruña ni del club que llevamos en el corazón"

El Palacio de María Pita acogió este viernes un tenso pleno extraordinario marcado por el cruce de reproches entre el Gobierno local y la oposición tras la renuncia de A Coruña a ser sede del Mundial 2030. El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage Tuñas, asumió la defensa de la gestión municipal asegurando que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, priorizó el interés general sobre las exigencias de la FIFA. "A alcaldesa tomou unha decisión valente e responsable porque o interese da cidade estaba por riba de todo; non podiamos hipotecar o futuro da Coruña nin do club que levamos no corazón", afirmó el edil socialista durante su intervención.

Desde las filas del Partido Popular, formación que forzó la convocatoria de esta sesión extraordinaria para exigir explicaciones, el tono fue de absoluta indignación. Su portavoz municipal, Miguel Lorenzo, calificó la gestión del Gobierno local de A Coruña como un fracaso y una falta de respeto a la ciudadanía. "Solo nos queda el ridículo mundial que ha hecho la alcaldesa como directora de este proyecto, salió vestida con la camiseta de Naranjito y ha acabado con el disfraz de Pinocho", sentenció el popular, denunciando que el Gobierno local alimentó una "ilusión" que no era real.

Acusaciones de falta de transparencia

El Partido Popular centró gran parte de su crítica en lo que denominaron como el "oscurantismo" del Gobierno local durante el último año y medio, recordando que en diciembre se anunció el proyecto como algo "transformador" que contaría con inversión privada. Según Lorenzo, el Gobierno municipal no ha aportado la documentación requerida en las comisiones de seguimiento ni ha aclarado por qué desaparecieron las partidas presupuestarias para el evento futbolístico. "Nos han mentido a los coruñeses con una huida hacia adelante, cuando la realidad es que no fueron capaces de sacar adelante un proyecto sólido ni conseguir la financiación que prometieron", subrayó el portavoz popular.

Por su parte, el BNG también se mostró muy crítico con el papel de los socialistas, señalando una falta de liderazgo y una nula capacidad de diálogo con el tejido social y deportivo de la ciudad. El concejal nacionalista David Soto lamentó que se haya "vendido a pel do lobo antes de cazalo" y que se anuncie ahora una reforma de Riazor sin detalles concretos. "O anuncio da semana pasada é unha tomadura de pelo porque se minimiza o impacto dun evento que antes comparaban con Barcelona 92, dándolles aos veciños un trato infantil", denunció Soto durante el debate.

El futuro de Riazor

Frente a las críticas por la pérdida de la sede, el Gobierno local insistió en que el nuevo escenario permitirá una reforma integral del estadio de Riazor y del Palacio de los Deportes de forma más racional y pactada con el Deportivo. Lage Tuñas alegó que el entendimiento es la mejor noticia para la ciudad a largo plazo. "Chegar a un principio de acordo cos accionistas do club é positivo para mellorar as instalacións para os deportivistas, sen someterse ás esixencias inasumibles dunha entidade externa", defendió el responsable de Economía.

Sin embargo, el BNG exigió que este nuevo plan de reforma no se gestione con la misma opacidad que la candidatura mundialista. David Soto reclamó que se abra un debate público y transparente sobre el futuro del estadio y su retorno social para los barrios colindantes. "Queremos un debate sobre a reforma de Riazor para decidir como queremos que repercuta na cidade, esixindo transparencia e diálogo cos veciños e non só anuncios a porta pechada", reclamó el edil del Bloque.

Críticas a la alcaldesa y comparación con Málaga

El portavoz del Partido Popular cerró sus intervenciones insistiendo en la pérdida de credibilidad de Inés Rey, reprochando que hoy no hubiera hablado y hubiera delegado en su número dos. "La alcaldesa ha mostrado su incapacidad de gestionar un proyecto y ha engañado a los coruñeses sin asumir ninguna responsabilidad política por este fracaso", zanjó Miguel Lorenzo, lamentando la imagen que proyecta la ciudad tras este episodio.

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Finalmente, el Gobierno local cerró el pleno reafirmándose en que la decisión fue "prudente y sensata" para evitar un déficit inasumible en las arcas municipales. Lage Tuñas recordó que el alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, tomó la misma decisión sin "críticas desde su partido", en referencia a Lorenzo. El socialista concluyó asegurando que, pese a los ataques de la oposición, el ejecutivo seguirá trabajando con la vista puesta en el "bien común" y el impacto positivo real en el día a día de los ciudadanos. "Gobernaremos pensando no interese xeral e o señor Soto terá a oportunidade de ver que esta era a mellor decisión para o Deportivo e para A Coruña", remató el concejal.