La guerra de Irán lastra la ocupación hotelera en A Coruña para Semana Santa: "Es el mayor gasto en gasolina de los últimos años"

El sector del hospedaje en A Coruña afronta la campaña de Semana Santa con cautela y un optimismo moderado. Según el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, las cifras actuales sitúan la ocupación en torno al 60%, un dato que todavía no alcanza los registros del ejercicio anterior. "Estamos seis puntos por debajo de ocupación a día de hoy respecto al año pasado, donde acabamos con un 66%", explica Collazos, quien confía en que las reservas de última hora logren recortar esa distancia en los próximos días. Aunque la meteorología acompaña, es la guerra de Irán la que lastra las cifras de este año.

La situación global y el encarecimiento de la energía juega un papel clave en la toma de decisiones de los viajeros. Collazos reconoce que el contexto económico actual influye en el presupuesto de las familias, especialmente por el aumento en los costes de desplazamiento, que se suelen hacer en coche. "Cualquier persona que quiera venir a A Coruña a pasar sus vacaciones va a tener el mayor gasto de gasolina que ha tenido en los últimos años", advierte, subrayando que este factor puede provocar que algunos turistas nacionales opten finalmente por quedarse en casa. Otra opción, como el avión, tampoco es viable porque "el precio de los billetes también ha subido muchísimo con la subida del petróleo".

El perfil de los viajeros

En esto influye que el perfil de los visitantes durante estos días festivos es mayoritariamente doméstico, con una presencia internacional mucho más reducida respecto a otras épocas. Mientras que el resto del año el cliente extranjero ronda el 25%, en estas fechas apenas llega al 15%: "El destino A Coruña es muy nacional en Semana Santa".

A pesar de los costes, A Coruña sigue atrayendo a visitantes de puntos muy diversos de la geografía española. Madrid se mantiene como el principal mercado emisor, aunque sorprende otros perfiles que buscan precisamente a lo opuesto a estas fechas: "Viene gente de Sevilla o de Valladolid, de Semanas Santas muy consolidadas, huyendo de esa vorágine de gente", comenta Collazos, destacando que la ciudad se percibe como un refugio de tranquilidad.

Esperanza en el tiempo y los gallegos

La meteorología se convierte, como es habitual en estas fechas, en el factor determinante para que el turista elija la ciudad. El sector permanece pendiente de las previsiones: "Ahora mismo estamos un poquito mirando al cielo a ver qué ocurre, esperando a que en el último momento se anime más gente", señala el presidente de la patronal, destacando que la previsión para la semana que viene es de buen tiempo.

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Otra de las grandes bazas para salvar la temporada de Semana Santa es el turismo de proximidad dentro de la comunidad gallega. El representante de Hospeco confía en que los gallegos se animen a realizar desplazamientos cortos para descubrir otros puntos de la región con cortas estancias: "Se produce un traspaso de turismo del sur al norte y del norte al sur, y esa es una de las principales esperanzas que tenemos en el último minuto", apunta el presidente, confiando en ese "arreón final".