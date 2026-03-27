¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 27 de marzo
Las vacaciones de Semana Santa se acercan y eso se nota en la programación de la ciudad
Procesión de la Virgen de los Dolores desde Bailén
20.00 horas | El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, preside la procesión de la Virgen de los Dolores, primer paso de Semana Santa.
Inicio y fin en calle Bailén, pasando por calle Luchana o calle Real
El Circo de Artesáns presenta dos espectáculos
12.00 horas | El Circo de Artesáns conmemora el Día del Teatro con la lectura de Divinas Palabras de Valle-Inclán, junto al busto del escritor.
Jardines de Méndez Núñez
La Sinfónica estrena su primer musical
20.00 horas | La Orquesta Sinfónica de Galicia presenta en directo su primera obra musical, Lúa Musical. El libreto es de Eva Mir Piqueras.
Palacio de la Ópera
Nuevos ‘Jurassic Days’ en la plaza de Marineda City
17.30 horas | El centro comercial Marineda City celebra otra edición de Jurassic Days, su exposición de dinosaurios articulados y de gran altura.
Marineda City. Planta 0
Juan Echanove y Joaquín Climent, en el Rosalía
20.30 horas | Los actores Juan Echanove y Joaquín Climent se suben a las tablas del Teatro Rosalía para interpretar a los dos amigos de la obra Esencia.
Teatro Rosalía de Castro
Última noche de fiesta en La Disfrutona del Orzán
22.15 horas | La sala La Disfrutona del Orzán pone fin a su vida nocturna con una jam session de despedida y un último DJ set para cerrar.
La Disfrutona del Orzán
Julia Varela presenta su libro ‘Todo por hacer’
19.00 horas | La periodista Julia Varela presenta su novela Todo por hacer, una historia de luto materno y búsqueda de la verdad en Galicia.
Libraría Lume Espazo Cultural
30 aniversario de la radio comunitaria Cuac FM
22.30 horas | La radio comunitaria Cuac FM celebra su 30 aniversario en el Teatro Colón con conciertos de Pedro Pastor o Silvia Penide, entre otros.
Teatro Colón
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