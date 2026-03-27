Aviación
La huelga indefinida en aeropuertos que comienza en Semana Santa afecta a seis con conexión desde A Coruña
El personal de servicios de asistencia en tierra de una docena de terminales hará paros desde el lunes
CCOO, UGT y USO han convocado una huelga indefinida para los trabajadores de tierra de la empresa Groundforce a partir del lunes 30 de marzo, que se realizará en tres franjas horarias diferentes y afectará a los doce aeropuertos españoles donde opera la compañía, tras atrasar la convocatoria tres días porque, en principio, arrancaba este mismo viernes.
Esta huelga afectará a los servicios de handling (asistencia en tierra) de una docena de aeropuertos. Las terminales afectadas serán Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao.
Esta huelga se llevará a cabo entre las 5.00 y las 7.00 horas, entre las 11.00 y las 17.00 y entre las 22.00 y las 00.00 horas de cada día, de manera indefinida.
Seis conectan con A Coruña
Desde A Coruña hay conexión directa con seis de esos aeropuertos, Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y los dos canarios, Gran Canaria y Tenerife. En el aeropuerto catalán es Vueling la compañía que opera este enlace, mientras que a Madrid lo hace tanto Air Europa como Iberia. A los dos canarios conecta Binter, aunque coincide que el lunes comienza a operar también la aerolínea Vueling a Tenerife Norte. Por último, tanto Málaga como Valencia están conectadas mediante la empresa Volotea, aunque en ambos casos será la última semana de estos enlaces.
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerdan que en caso de cancelación de un viaje, esta puede implicar el reembolso del billete y una compensación de hasta 600 euros por pasajero. Además, puede acompañarse de una solicitud de indemnización adicional por los perjuicios causados. Además, desde la OCU instan a las aerolíneas a que efectúen el pago de los importes que correspondan y no obliguen a los afectados a ir a juicio.
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