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Aviación

La huelga indefinida en aeropuertos que comienza en Semana Santa afecta a seis con conexión desde A Coruña

El personal de servicios de asistencia en tierra de una docena de terminales hará paros desde el lunes

Avión en el aeródromo coruñés de Alvedro.

Avión en el aeródromo coruñés de Alvedro. / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA

Alberto Rivera

CCOO, UGT y USO han convocado una huelga indefinida para los trabajadores de tierra de la empresa Groundforce a partir del lunes 30 de marzo, que se realizará en tres franjas horarias diferentes y afectará a los doce aeropuertos españoles donde opera la compañía, tras atrasar la convocatoria tres días porque, en principio, arrancaba este mismo viernes.

Esta huelga afectará a los servicios de handling (asistencia en tierra) de una docena de aeropuertos. Las terminales afectadas serán Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao.

Esta huelga se llevará a cabo entre las 5.00 y las 7.00 horas, entre las 11.00 y las 17.00 y entre las 22.00 y las 00.00 horas de cada día, de manera indefinida.

Seis conectan con A Coruña

Desde A Coruña hay conexión directa con seis de esos aeropuertos, Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia y los dos canarios, Gran Canaria y Tenerife. En el aeropuerto catalán es Vueling la compañía que opera este enlace, mientras que a Madrid lo hace tanto Air Europa como Iberia. A los dos canarios conecta Binter, aunque coincide que el lunes comienza a operar también la aerolínea Vueling a Tenerife Norte. Por último, tanto Málaga como Valencia están conectadas mediante la empresa Volotea, aunque en ambos casos será la última semana de estos enlaces.

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Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerdan que en caso de cancelación de un viaje, esta puede implicar el reembolso del billete y una compensación de hasta 600 euros por pasajero. Además, puede acompañarse de una solicitud de indemnización adicional por los perjuicios causados. Además, desde la OCU instan a las aerolíneas a que efectúen el pago de los importes que correspondan y no obliguen a los afectados a ir a juicio.

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