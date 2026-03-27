Las nuevas paradas de autobús y taxi de Monte Alto ya están operativas
La nueva parada de autobús del renovado mercado de Monte Alto ya está operativa y presta servicio con normalidad desde este jueves, una vez concluidos los trabajos de señalización y el pintado final de la estructura, según informa el Ayuntamiento de A Coruña en una nota de prensa. La renovación del mercado fue inaugurada el pasado diciembre, después de casi tres años de obras.
El Ayuntamiento de A Coruña destaca que esta mejora en la movilidad se completa con la habilitación de una nueva parada de taxis en el número 67 de la avenida de Hércules. La alcaldesa, Inés Rey, subraya que el proyecto del mercado, que supuso una inversión de unos 10 millones de euros, cuenta ahora con unas conexiones “acordes a su tamaño y atractivo”, en una zona clave para la ciudad.
Otras paradas renovadas
En las últimas fechas también se han renovado o reparado paradas de autobús en distintos puntos de la ciudad, entre ellos el entorno de la Torre de Hércules, Os Mallos, la avenida de Arteixo, el cementerio de Feáns y la avenida de Fisterra.
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