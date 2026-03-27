El 'Perroll' aterriza en A Coruña: la merienda solidaria donde los perros ayudan a otros perros

Los perros de A Coruña ya tienen su propio cinnamon roll. Es el Perroll, un nuevo producto que los canes podrán disfrutar desde este 29 de marzo en la urbe con un aliciente especial: ayudar a sus amigos del refugio canino.

Por cada uno en el que metan el hocico, el local destinará un euro a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Lugo, la agrupación elegida para este proyecto solidario. "Está sufriendo un duro golpe económico y queremos colaborar", explica Diana Rodríguez desde Sammy Pet Café, la cafetería que despachará este snack altruista hasta finales del mes de abril.

Aunque el establecimiento sea el que ha dado forma al dulce, las verdaderas artífices del proyecto no estarán, en realidad, tras el mostrador mientras dure esta iniciativa. Fueron seis estudiantes de la Universidade da Coruña (UDC) quienes se acercaron a la cafetería para hacer su propuesta: crear un producto nuevo para perros con el que ellos mismos ayudasen a su especie.

La relación de Sammy Pet con los animales -es una de las pocas cafeterías con menú para perros, junto al Monti Bar de O Burgo-, fue lo que les hizo dirigir sus pasos hacia este rincón de Linares Rivas. El motivo, además del amor por estos peludos, era el encargo de un profesor de ADE y Derecho, que les puso un reto muy específico en una de las asignaturas que cursan: desarrollar "una propuesta con impacto económico y social" que marque la diferencia.

Así es el 'Perroll', el 'crossover' de Sammy Pet Café y la UDC para ayudar a los perros del refugio

Angie España y Diana Rodríguez (en las esquinas), en Sammy Pet con su perro Haru y las estudiantes Rebeca Moreno, Lydia Sandá, Sofía Regueira, Ana López, Elena López y Marilena López. / LOC

El Perroll nace de una idea simple: replicar los famosos rollos de canela del Sammy Pet Café, pero adaptándolos al paladar canino. Por ello, en lugar del frosting y el azúcar clásico de un cinnamon roll, el Perroll lleva kéfir, algarrobas y aceite de coco, además de harina, huevo y canela.

Como todo lo de Sammy Pet Café, se trata de un producto totalmente artesano, que ya ha pasado la cata de los auténticos expertos. "A nuestra mascota, Haru, ya se lo dimos y lo devoró de un bocado", cuenta entre risas una de las dueñas de la cafetería, que ha fijado el precio del snack en 3,80 euros.

La intención, indican desde el negocio, es que la recaudación sea "lo más transparente posible", por lo que pretenden compartir por Instagram las cantidades que se vayan logrando para la protectora. Una organización que recibirá la ayuda como un balón de oxígeno, ya que acoge cada año a alrededor de 600 gatos y perros mientras enfrenta dificultades monetarias.

Cuenta una de las estudiantes de la UDC, Lydia Sandá, que el refugio lleva una década "recibiendo la misma financiación" y que "con la subida de los precios, se les ha complicado hacer ciertos proyectos" necesarios para el cuidado de sus animales. "Les resulta difícil poner bebederos en los caniles o camas calefactables. Muchas veces tienen que colocar una tabla de madera para separarlos del suelo", lamenta la joven, que tuvo que escoger, junto a sus compañeras, una meta en la que poner el foco entre todas las carencias de la organización.

El samoyedo blanco de Sammy Pet Café, Haru, comiendo un 'Perroll'. / LOC

Para ello, escucharon pausadamente las necesidades de la protectora, cuyas experiencias recientes les ayudaron a determinar una de sus prioridades: la compra de collares GPS para evitar que los perros se pierdan. "Justo hace poco se les escapó uno y, gracias al collar, pudieron rescatarlo de la alcantarilla en la que se había caído. Cada uno cuesta entre 75 y 100 euros, pero la gente está cada vez más concienciada sobre la protección de los animales y esperamos que esta iniciativa tenga repercusión", dice Sandá.

También desde Sammy Pet Café aguardan el éxito, aunque no se atreven a ponerle una cifra exacta. "La gente conoce nuestros productos, como el Perrilatte, pero, como este es nuevo, no sabemos qué aceptación tendrá", señala Rodríguez, que, independientemente de lo que ocurra, está feliz de participar en "una idea tan bonita" para la que tantas personas han unido fuerzas.

Y es que ni las jóvenes universitarias ni las dos socias de la cafetería canina estarán solas para conseguir su propósito. Además de Sammy Pet Café, este proyecto solidario con raíces coruñesas cuenta con el apoyo de otros dos locales de Lugo, que ofrecerán sus propios productos con el fin de recaudar fondos para la misma causa.

En Urbe Café de Especialidad, por ejemplo, han preparado un Perruchino, una especie de "capuchino para perros" que espera enamorar a los canes que se sienten bajo sus mesas. Por su parte, en Hope Café Brunch, el acto solidario recaerá mucho más directamente sobre los dueños, que podrán pedir un açai solidario y ayudar así a una parte cada vez más grande de la población de Galicia: las mascotas.