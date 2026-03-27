¿Qué tiempo hará en A Coruña durante la Semana Santa?

La primavera se instala en A Coruña para pasar la Semana Santa. Los pronósticos meteorológicos apuntan a que Galicia disfrutará de tiempo primaveral en esta recta final de marzo y en los primeros días de abril, así que, a las puertas del fin de semana que marca el inicio de las vacaciones de Pascua --llegan días no lectivos y hay dos festivos que muchas personas aprovechan para hacer puente o disfrutar de días libres--, muchos coruñeses cuentan las horas para la llegada de fechas marcadas en el calendario, ya sea por vacaciones o por tratarse de días de viajes, reencuentros o actividades varias.

Las previsiones del tiempo en A Coruña y, en sentido más amplio, en el noroeste peninsular auguran tiempo en general estable y sin precipitaciones salvo por algún chubasco débil durante las jornadas del lunes 30 y martes 31, según vemos en el portal de la Agenia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha actualizado su predicción para el área coruñesa y ha incluido esta posibilidad para los primeros días de la próxima semana. A continuación detallamos lo que las agencias oficiales vaticinan para A Coruña y su área a o largo de los próximos días.

Aquellos 25 grados que el viernes 20 de marzo llevaron a muchos coruñeses a estrenar la primavera en las playas coincidiendo con el cambio de estación ya quedan atrás y, tras el bajón térmico que ya se ha notado desde comienzos de esta semana, ahora las temperaturas en A Coruña no rebasarán los 14 ó 15 grados, así que este fin de semana llegan días sin paraguas pero con cazadora.

Hoy viernes día 27 será un día de tiempo muy estable, seco y soleado. Las nubes irán a menos pero los termómetros todavía no remontan, así que se moverán entre los 10 grados de mínima y los 16 de máxima.

El fin de semana llega con un cierto incremento de la nubosidad durante la jornada del sábado 28, sin cambios en las temperaturas y previsiblemente también sin lluvias en el horizonte aunque la Aemet no descarta que pueda caer alguna gota a primera hora del día. Y de cara al domingo 29 el área coruñesa volverá a disfrutar de un día soleado y de tiempo muy apacible. Los termómetros durante este fin de semana seguirán en valores cortos: entre 8 y 9 grados de mínima y no más de 14 ó 15 en las horas centrales del día.

El tiempo en A Coruña: adiós marzo, hola abril

La Aemet había adelantado optimismo de cara a un pronóstico de tiempo estable para el primer tramo de la Semana Santa en Galicia, y parece que esa situación de altas presiones y calma meteorológica se mantiene con ciertos ajustes, ya que para el lunes 30 y el martes 31 se han incrementado las probabilidades de algún chubasco disperso en el área de A Coruña. Meteogalicia también recoge en su portal un cierto incremento de la probabilidad de que caigan algunas gotas el lunes, dentro de un panorama marcado por la previsión general de que la próxima semana comenzará con Galicia bajo la influencia de las altas presiones, con tiempo seco en general aunque con "ventos do nordés" que mantendrán las temperaturas en valores bajos. Parece claro que el lunes día 30 veremos los cielos algo más cubiertos pero a partir del martes día 31 previsiblemente el anticiclón coge fuerza así que llegarán de nuevo días de cielos más abiertos y marcados por la estabilidad atmosférica, por lo menos hasta el Jueves y el Viernes Santo.

Las máximas se mantendrán alrededor de los 15 grados hasta este domingo y, a partir de ahí, los termómetros subirán algunos grados, de forma que marzo se despedirá con valores de entre 17 y 18 grados durante las jornadas del lunes y el martes, y abril comenzará ya con registros de alrededor de 20 grados según las previsiones de Meteogalicia.

Los pronósticos a una semana vista no alcanzan todavía a concretar qué tiempo hará en A Coruña el siguiente fin de semana, así que para saber cómo vienen el sábado 4 y el domingo 5 de abril habrá que esperar a que se perfilen los modelos, de forma que seguiremos pendientes de las actualizaciones de Aemet y Meteogalicia para definir la previsión meteorológica para el tramo final de la Semana Santa. Más información.