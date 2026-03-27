Trece cánceres de cérvix diagnosticados en A Coruña gracias al cribado: 6 de cada 10 convocadas se hacen la prueba

El cáncer de cuello uterino, también conocido como cáncer cervical o de cérvix, es el segundo más frecuente en mujeres en nuestro entorno, y el cuarto a nivel general en todo el mundo. Consiste en la aparición y crecimiento de células tumorales en el cuello o parte baja del útero, que conecta con la vagina, y su principal causa es la infección por el virus del papiloma humano (VPH). Para tomarle la delantera a esa dolencia, el área sanitaria de A Coruña y Cee puso en marcha, a finales de 2023, un programa de cribado poblacional que, en su arranque, pretendía llegar a 133.000 ciudadanas, con edades comprendidas entre los 35 y los 65 años.

Dos años después, algo más de 62.000 coruñesas de esa franja etaria han sido invitadas a realizarse las pruebas de detección precoz de la enfermedad en el marco del cribado. Seis de cada diez (casi 40.000, al cierre de 2025) respondieron en positivo a esa llamada, lo que permitió destapar trece cánceres de cérvix en el área sanitaria. En toda Galicia, se han diagnosticado 105 casos, con un dato de "especial relevancia", tal y como ha destacado la Consellería de Sanidade, este jueves, Día mundial de la prevención de la dolencia: más del 75% se detectaron "en fases tempranas", lo que "incrementa, de forma notable", las opciones de tratamiento y supervivencia.

Consulta con la matrona o autotoma

Desde el inicio del programa, en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, en 2021, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha invitado a participar a 397.877 mujeres, lo que representa cerca del 65% de la población objetivo, situada entre los 35 y los 65 años. De entre todas ellas, más del 62% aceptó someterse al cribado. Un 42,7% optó por acudir a una consulta con su matrona del centro de salud para la obtención de la muestra, mientras que el 57,3% restante se decantó por el sistema de autotoma, que permite realizar la prueba desde el propio domicilio.

En toda Galicia, se han diagnosticado 105 casos a través del cribado, con un dato de "especial relevancia": más del 75% estaban "en fases tempranas", lo que "incrementa, de forma notable", las opciones de tratamiento y supervivencia

A lo largo de este año, Sanidade incorporará al cribado del cáncer de cérvix a las mujeres de 25 a 35 años. De las 248.872 que participaron, hasta ahora, en toda Galicia, en las pruebas de detección precoz de la enfermedad, un 6,9% resultaron positivas a algún genotipo de alto riesgo del VPH.

¿Cómo se puede participar?

La población diana del cribado de cáncer de cérvix son las mujeres de 35 a 65 años residentes en Galicia y con cobertura sanitaria por el sistema público de salud. La invitación se realiza mediante carta o SMS. Quienes aceptan participar pueden elegir entre recoger la muestra con un dispositivo de autotoma (que reciben en su domicilio) o cita con la matrona.

La prueba primaria de cribado es la detección de infección por el virus de papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR). Si resulta negativa, se repetirá a los cinco años. Si es positiva, no implica tener cáncer necesariamente. Es preciso verificar que no existen anomalías en las células. Se hará mediante una citología.

La prueba primaria de cribado es la detección de infección por el virus de papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR). Si esta prueba es negativa, se repetirá a los cinco años. Si la prueba es positiva, no implica tener cáncer necesariamente. Es preciso verificar que no existen anomalías en las células. Se hará mediante una citología

Según el genotipo del virus, así como el resultado de la citología, se establecerán diferentes actuaciones clínicas: seguimiento en un período de tiempo variable mediante repetición de pruebas o derivación a colposcopia para descartar presencia de una lesión premaligna o maligna del cuello del útero.

Evaluación individual del riesgo

Toda mujer derivada a colposcopia recibirá, junto con la cita gestionada por el programa de cribado, una hoja informativa sobre la realización de la prueba y los posibles resultados. Una vez llevada a cabo la colposcopia y biopsiadas, si es el caso, las lesiones sugestivas de malignidad, se hace una evaluación individual del riesgo en función del resultado de la anatomía patológica, y se establecerá el seguimiento adecuado.

En caso de que se detecte alguna lesión premaligna o cáncer, el programa gestiona directamente una cita en el Servicio de Ginecología correspondiente.