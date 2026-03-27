Tres barcos singulares se reúnen en el Puerto de A Coruña
Además, el crucero Arvia trajo a la ciudad más de 6.600 turistas
Este viernes tres barcos singulares se han reunido en el muelle de Calvo Sotelo del Puerto de A Coruña. Uno de ellos es el Duque de Ahumada de la Guardia Civil, un patrullero incorporado recientemente, en septiembre del pasado año para combatir el narcotráfico. Este barco tiene 80 metros de eslora, lo que le convierte en el mayor barco del cuerpo, que destaca por su alta tecnología, incluyendo dron, robot submarino, helipuerto y gran autonomía.
Otro de los buques que ha llamado la atención es el buque escuela noruego Christian Radich, un barco de vela de aparejo completo construido en 1937 y de 73 metros de eslora.
El tercero en la fotografía es el María Pita de Salvamento Marítimo, el barco de 40 metros de eslora que homenajea a la heroína coruñesa. A ellos se sumó el crucero Arvia de Pando Cruises con más de 6.600 pasajeros.
- Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
- El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
- El santuario de la cerveza artesana en A Coruña que compite con los mejores del mundo: 'Fuimos los primeros en traerla a la ciudad
- Llega a Marineda City el pop-up de Amazon que arrasa en Europa: paquetes sorpresa por menos de 3 euros y 10 minutos para elegir
- Afectados por las expropiaciones del Monte Mero, en A Coruña: 'Muchos vecinos no tienen los recursos económicos para el cambio de vivienda
- Gragera regresa a casa tras tres meses de ostracismo en el Deportivo
- Vecinos de A Coruña se posicionan en la polémica del taxi: VTC sí, pero también mejoras en el bus
- A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad