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Tres barcos singulares se reúnen en el Puerto de A Coruña

Además, el crucero Arvia trajo a la ciudad más de 6.600 turistas

Los barcos Duque de Ahumada, Christian Radich y María Pita en el muelle de Calvo Sotelo de A Coruña

Los barcos Duque de Ahumada, Christian Radich y María Pita en el muelle de Calvo Sotelo de A Coruña / LOC

RAC

Este viernes tres barcos singulares se han reunido en el muelle de Calvo Sotelo del Puerto de A Coruña. Uno de ellos es el Duque de Ahumada de la Guardia Civil, un patrullero incorporado recientemente, en septiembre del pasado año para combatir el narcotráfico. Este barco tiene 80 metros de eslora, lo que le convierte en el mayor barco del cuerpo, que destaca por su alta tecnología, incluyendo dron, robot submarino, helipuerto y gran autonomía.

Otro de los buques que ha llamado la atención es el buque escuela noruego Christian Radich, un barco de vela de aparejo completo construido en 1937 y de 73 metros de eslora.

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Los barcos Duque de Ahumada, Christian Radich y María Pita en el muelle de Calvo Sotelo de A Coruña

Los barcos Duque de Ahumada, María Pita y Christian Radich en el muelle de Calvo Sotelo de A Coruña / LOC /

El tercero en la fotografía es el María Pita de Salvamento Marítimo, el barco de 40 metros de eslora que homenajea a la heroína coruñesa. A ellos se sumó el crucero Arvia de Pando Cruises con más de 6.600 pasajeros.

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