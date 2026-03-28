Aga-Ucraína reconoce como entidad socia de honor a la Diputación de A Coruña

La Asociación Galega de Axuda a Ucraína (AGA-Ucraína) ha reconocido a la Diputación como Entidad Socia de Honor por el apoyo que ha prestado la institución provincial a las iniciativas que realiza en favor del pueblo ucraniano desde el inicio de la invasión rusa.

Las dos entidades colaboran para dotar de equipamiento médico al centro regional de sangre de la ciudad ucraniana de Odesa, y la Diputación participó en la acogida de refugiados, muchos de ellos en la residencia del centro Rosalía Mera, que gestiona. También en el envío de material sanitario y de ambulancias al país eslavo.

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La diputada de Emprego, Industria, Medio Ambiente e Transición Ecolóxica, Rosa Ana García, fue la encargada de recibir la distinció. Puso en valor de el trabajo de Aga-Ucraína y la sociedad civil organizada ante una situación de emergencia humanitaria.