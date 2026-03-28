'Ardora', la serie más coruñesa de la historia: "Hay vistas de A Coruña que probablemente poquísima gente ha disfrutado"

A Coruña se ha convertido en una de las grandes estrellas de la pantalla. Ardora, la nueva apuesta de Movistar Plus+ y Portocabo, está a punto de finalizar su rodaje tras meses de trabajo en decenas de localizaciones de la ciudad. El thriller judicial, que sigue los pasos de una abogada de oficio y un policía en crisis, los ganadores del Goya Carolina Yuste y Javier Gutiérrez, no solo busca atrapar al espectador con su trama de suspense, sino que pretende ser un retrato vibrante de la ciudad. Como explica Alfonso Blanco ‘Fosco’, director de Portocabo, la intención era clara desde el inicio: "Queríamos que esta serie se diferenciase en lo argumental, pero también en la parte de los entornos y que fuera una serie más urbana. Necesitábamos una ciudad que tuviera el equivalente a Hierro [otra serie de Portocabo rodada en Canarias] en cuanto a atractivo visual y diversidad".

La elección de A Coruña no es casual, sino una deuda pendiente. Tras el éxito de series como Hierro o Rapa [rodada en Ferrolterra], el equipo creativo liderado por los hermanos Coira y Fran Araújo buscaba un entorno más cosmopolita para este nuevo proyecto. "La productora nació hace 16 años en A Coruña y nunca habíamos rodado aquí. Teníamos la espina clavada y siempre pensábamos que alguno de nuestros proyectos tenía que encajar en la ciudad", confiesa Fosco. Sin embargo, más allá del sentimentalismo, el paisaje coruñés dictó el guion: "Es un personaje más. A Coruña para eso es espectacular porque tienes en un radio, sin salirte de la ciudad, una cantidad de espacios distintos de carácter. Esa diversidad le va de maravilla a la historia".

Un rodaje entre el asfalto y el mar

Rodar en una ciudad tan viva conlleva retos logísticos que los vecinos han sentido de cerca durante meses. Cortar calles en zonas estratégicas no es tarea fácil, pero la productora confía en el resultado final. "Se convierte en una molestia para el ciudadano, eso es innegable. Cortas una calle, cambias una dirección... algún vecino puede refunfuñar, pero después cuando la gente lo ve dice: '¡Qué bonito!'. Como va a ser tan identitaria, la gente va a estar encantada", explica Blanco. Además, la climatología invernal fue clave para captar la identidad local: "Queríamos contar esa Coruña Atlántica en la que el mar bate con fuerza. Fue de los rodajes más duros que hemos hecho, pero al mismo tiempo espectacular".

El despliegue de localizaciones ha sido masivo, integrando desde el corazón histórico hasta la periferia más industrial. La trama se mueve con naturalidad por la Ciudad Vieja, el Mercado de San Agustín o el Orzán, saltando luego hacia la modernidad de la Marina y la plaza de Lugo. La cámara no ha dejado rincón sin explorar, incluyendo el depósito de agua de Monte Alto, el Dique de Abrigo, las vistas de la refinería desde Bens, la zona de Lonzas, Adormideras, la playa de Matadero o el entorno de la Torre de Hércules, donde se rodaron escenas de percebeiros. Incluso espacios como ExpoCoruña, Palavea o la Domus han servido de set para esta historia que también se traslada a Oleiros y al puerto de San Diego, entre otros.

La universidad se transforma en juzgado

Uno de los puntos más sorprendentes es la transformación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) en sede judicial. Miguel Abelleira, director del centro, relata cómo el edificio se convirtió durante semanas en una sala de vistas: "El salón de grados se transformó en un juzgado. Retiraron las butacas, instalaron tarimas y montaron los mesados de la judicatura. Nos pareció una idea estupenda porque la escuela es un edificio emblemático, uno de los mejores ejemplos de arquitectura brutalista de España". Para Abelleira, el impacto visual es clave: "Todo lo que sea poner en valor nuestro patrimonio me parece positivo, y si eso significa formar parte de las localizaciones de una serie, pues qué mejor".

La serie huye deliberadamente de las postales turísticas tradicionales para buscar la verdad del día a día coruñés. Si bien aparecen lugares icónicos como María Pita, el equipo se ha esforzado por descubrir rincones que incluso los propios locales desconocen. "Si hiciéramos el tópico de rodar en la Marina y cuatro planos aéreos, pues bien, pero la gente va a ver el sitio donde cogen percebes debajo de la Torre de Hércules y dirá: '¿Este sitio dónde está?'. Hay vistas que no te las puedes creer y que probablemente poquísimos coruñeses han disfrutado", señala Fosco sobre el potencial descubrimiento de la ciudad.

El Puerto de A Coruña, plató de serie

El Puerto de A Coruña, pilar económico de la ciudad, también ha cedido sus muelles para la ficción. Fuentes de la Autoridad Portuaria destacan el impacto económico que genera este sector: "'Para la ciudad es bueno porque hay una industria audiovisual muy potente aquí con productoras como Portocabo o Vaca Films". Pese a las dificultades operativas en un entorno de trabajo real, la entidad portuaria subraya la colaboración: "Las empresas han sido muy comprensivas y se coordinaron muy bien con la productora".

Con el estreno previsto para 2027 en Movistar Plus+, la expectación en la ciudad es máxima ante lo que promete ser un nuevo éxito de la productora. La serie no solo busca el éxito de audiencia, sino consolidar a la ciudad como un referente del sector. "No hay campaña de turismo que potencie tanto un entorno como una ficción bien hecha", sentencia Blanco. Ahora solo hay que esperar para ver con orgullo a la ciudad como plató de serie: "A Coruña nos deja que la invadamos y nosotros se lo devolvemos con una buena promoción. Ojalá el público la reciba bien y podamos hacer más temporadas".