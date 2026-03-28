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A la caza de las gangas: colas y carros llenos en la inauguración de la tienda de liquidaciones de Amazon en Agrela

Remate Zone abre sus puertas con gangas y descuentos en productos del hogar, perfumería y electrodomésticos

Colas y carros llenos en la inauguración de la tienda de liquidaciones de Amazon

Colas y carros llenos en la inauguración de la tienda de liquidaciones de Amazon

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Remate Zone abre sus puertasen Agrela con descuentos y artículos a bajo precio. / Casteleiro

RAC

El almacén de liquidaciones de Amazon Remate Zone ha abierto sus puertas este sábado en el polígono de Agrela con descuentos y artículos a bajo precio que provocaron largas colas de los primeros clientes para llenar sus carros de la compra por mucho menos de lo esperado. El nuevo establecimiento se suma a la ruta de las gangas de A Coruña para ofrecer productos del hogar, perfumería, herramientas y electrodomésticos a partir de diez euros. También hay juguetes, bicicletas, despertadores y herramientas para estilizar el cabello. En cada jornada, la colección de chollos irá cambiando, con un stock limitado de productos de saldo.

Para celebrar la inauguración, los más madrugadores que acudieron en las primeras horas de este sábado a las instalaciones ubicadas en el número 36 de la calle Isaac Peral, junto al supermercado de Eroski tras el parque de Vioño, recibieron un regalo por hacer compras superiores a los 20 euros.

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Remate Zone abrirá de miércoles a sábado, de 10.00 a 14.00 horas por la mañana y de 16.00 a 20.00 por la tarde. Durante su primer mes, también estará abierta los domingos, de 10.00 a 14.00h.

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