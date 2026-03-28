A la caza de las gangas: colas y carros llenos en la inauguración de la tienda de liquidaciones de Amazon en Agrela
Remate Zone abre sus puertas con gangas y descuentos en productos del hogar, perfumería y electrodomésticos
El almacén de liquidaciones de Amazon Remate Zone ha abierto sus puertas este sábado en el polígono de Agrela con descuentos y artículos a bajo precio que provocaron largas colas de los primeros clientes para llenar sus carros de la compra por mucho menos de lo esperado. El nuevo establecimiento se suma a la ruta de las gangas de A Coruña para ofrecer productos del hogar, perfumería, herramientas y electrodomésticos a partir de diez euros. También hay juguetes, bicicletas, despertadores y herramientas para estilizar el cabello. En cada jornada, la colección de chollos irá cambiando, con un stock limitado de productos de saldo.
Para celebrar la inauguración, los más madrugadores que acudieron en las primeras horas de este sábado a las instalaciones ubicadas en el número 36 de la calle Isaac Peral, junto al supermercado de Eroski tras el parque de Vioño, recibieron un regalo por hacer compras superiores a los 20 euros.
Remate Zone abrirá de miércoles a sábado, de 10.00 a 14.00 horas por la mañana y de 16.00 a 20.00 por la tarde. Durante su primer mes, también estará abierta los domingos, de 10.00 a 14.00h.
- Llega a Marineda City el pop-up de Amazon que arrasa en Europa: paquetes sorpresa por menos de 3 euros y 10 minutos para elegir
- Arteixo despide a un empleado municipal por trucar el camión de la basura
- Vecinos de A Coruña se posicionan en la polémica del taxi: VTC sí, pero también mejoras en el bus
- Gragera regresa a casa tras tres meses de ostracismo en el Deportivo
- 4-4 | Al Liceo se le escapa la clasificación en un final embarrado y se la jugará ante el Oliveirense
- El Santander se repliega en la comarca de A Coruña: cierra la oficina de Santa Cruz
- Lucas Pérez, a un paso de ser nuevo jugador del Cádiz hasta final de temporada
- El acceso a Alfonso Molina desde San Cristóbal, en A Coruña, reabre para adelantarse a la saturación por el corte de A Pasaxe