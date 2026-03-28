¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 28 de marzo
El fin de semana previo a la Semana Santa llega con muchas actividades a la ciudad
Una sesión vermú al ritmo de Jorge Explosión
13.00 horas | Jorge Explosión, presenta un número en solitario en el que recorre su trayectoria vital y musical a través de canciones y relatos reales.
Sala Mardi Gras
Teatro para familias con ‘Berenguela na gaiola’
18.00 horas | Galeatro y Xarope Tulú, presentan Berenguela na gaiola, obra con dramaturgia y dirección de Paula Carballeira para público familia.
Fórum Metropolitano
La Sinfónica de Castilla y León toca a Beethoven
20.00 horas | La Orquesta Sinfónica de Castilla y León presentará un concierto con obras de Marcial de Adalid y Beethoven.
Palacio de la Ópera
Son de Camagüey lleva el ritmo cubano al Garufa
22.00 horas | La agrupación Son de Camagüey lleva el sonido cubano hasta el Garufa Club. La banda garantiza una experiencia «100% timba».
Sala Garufa Club
Alizzz vibra con su pop de autor en la sala Don Giorgio
20.00 horas | El cantante Alizzz realiza un concierto dentro del programa de SON Estrella Galicia. El productor presenta su pop de autor.
Sala Don Giorgio
‘La memoria infinita’ y ‘Miss Carbón’, cine doble
17.30 horas | El Fórum Metropolitano acoge la proyección de La memoria infinita y Miss Carbón en sesión doble del programa Retrincos de muller.
Fórum Metropolitano
Concierto de ‘Los Bridgerton’ a la luz de las velas
21.00 horas | El espectáculo Candlelight recala en A Coruña para presentar un concierto sinfónico sobre Los Bridgerton a la luz de las velas.
Hotel NH Collection Finisterre
Visita guiada ‘a fondo’ en el Museo de Belas Artes
18.30 horas | Como parte del programa O Museo a Fondo, se realizará una visita guiada en profundidad con parada especial sobre el cuadro La artista.
Museo de Belas Artes
La Regadera presenta su nueva gira
23.00 horas | El grupo La Regadera presenta en directo la gira Somos pocos pero suficientes, en la que presentan temas de su último disco.
Sala Mala Vida
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