¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 28 de marzo

Una sesión vermú al ritmo de Jorge Explosión

13.00 horas | Jorge Explosión, presenta un número en solitario en el que recorre su trayectoria vital y musical a través de canciones y relatos reales.

Sala Mardi Gras

Teatro para familias con ‘Berenguela na gaiola’

18.00 horas | Galeatro y Xarope Tulú, presentan Berenguela na gaiola, obra con dramaturgia y dirección de Paula Carballeira para público familia.

Fórum Metropolitano

La Sinfónica de Castilla y León toca a Beethoven

20.00 horas | La Orquesta Sinfónica de Castilla y León presentará un concierto con obras de Marcial de Adalid y Beethoven.

Palacio de la Ópera

Son de Camagüey lleva el ritmo cubano al Garufa

22.00 horas | La agrupación Son de Camagüey lleva el sonido cubano hasta el Garufa Club. La banda garantiza una experiencia «100% timba».

Sala Garufa Club

Alizzz vibra con su pop de autor en la sala Don Giorgio

20.00 horas | El cantante Alizzz realiza un concierto dentro del programa de SON Estrella Galicia. El productor presenta su pop de autor.

Sala Don Giorgio

‘La memoria infinita’ y ‘Miss Carbón’, cine doble

17.30 horas | El Fórum Metropolitano acoge la proyección de La memoria infinita y Miss Carbón en sesión doble del programa Retrincos de muller.

Fórum Metropolitano

Concierto de ‘Los Bridgerton’ a la luz de las velas

21.00 horas | El espectáculo Candlelight recala en A Coruña para presentar un concierto sinfónico sobre Los Bridgerton a la luz de las velas.

Hotel NH Collection Finisterre

Visita guiada ‘a fondo’ en el Museo de Belas Artes

18.30 horas | Como parte del programa O Museo a Fondo, se realizará una visita guiada en profundidad con parada especial sobre el cuadro La artista.

Museo de Belas Artes

La Regadera presenta su nueva gira

23.00 horas | El grupo La Regadera presenta en directo la gira Somos pocos pero suficientes, en la que presentan temas de su último disco.

Noticias relacionadas

Sala Mala Vida