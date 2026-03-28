Esta llamada podría ser una estafa: servicio gratuito de limpieza de colchones en A Coruña

Los clientes de la empresa Mercadescanso, con tiendas en A Coruña y Oleiros, están recibiendo llamadas fraudulentas que ofrecen una limpieza gratuita de colchón. "Esto es algo recurrente, no es la primera vez que vemos que pasa", informa Alberto Amorín, del grupo Anlueval —sociedad mercantil de Mercadescanso—. Aunque Amorín ignora si la problemática se extiende a otras tiendas del sector, en su empresa "se repite cada ciertos meses".

Desconocen la manera en la que los estafadores acceden a los datos de los clientes: "Nosotros ya hemos analizado nuestro sistema informático y no han entrado. Es seguro y sigue siendo seguro", declara Amorín. Recibieron varias llamadas de compradores relatando lo ocurrido: "Es gente que nos ha comprado y nos llaman a posteriori diciendo: 'Oye, me han llamado ofreciéndome un servicio gratuito de limpieza del colchón'", ante lo que el equipo de Mercadescanso siempre responde que no son ellos, porque no ofrecen esa prestación.

Desconfiar de lo gratuito

Suponen que puede ser "el típico caso" en el que entran "dos o tres, y uno hace como que limpia el colchón mientras los otros revisan la casa para robar algo", especialmente si ven que el propietario es una persona mayor. En Mercadescanso decidieron dejar el asunto en manos de la policía, quien también se vio de manos atadas al no haberse llegado a cometer ningún delito: "Porque no ha habido ningún caso, por lo menos que conozcamos nosotros, de clientes que hayan aceptado y al que le hayan robado algo", manifiesta.

Por eso, quieren hacer "todo el ruido posible" para "poner en alerta" a la clientela y para que "los propios estafadores sepan que el tema está en la calle, y que no lo van a tener tan fácil". Amorín recomienda "desconfiar de cualquier servicio gratuito y, en todo caso, llamar siempre a la tienda para asegurarse".