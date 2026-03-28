Una de las mejores cafeterías de Galicia está escondida en el Ensanche de A Coruña: "Las obras complican arrancar, pero el boca a boca va funcionando"

El éxito a veces se hornea poco a poco. Andrés Rodríguez, el alma tras Faragullas, decidió traer a A Coruña la fórmula que le valió un reciente Solete Repsol en Mondoñedo. El desembarco no ha sido sencillo, pero la motivación era clara desde el inicio: "Surgió la idea de montar mi propio local después de años haciendo extras y trabajando para otros", explica Andrés sobre este salto de fe que ya cumple su tercer año de vida en tierras lucenses y que lleva desde finales de 2025 en A Coruña.

La clave del proyecto en la ciudad no es solo Andrés, sino el talento compartido con Olalla, su experta pastelera que reside en A Coruña. Ella es el motor dulce de este obrador y cafetería ubicado en el número 3 de la calle Wenceslao Fernández Flórez [donde estaba A Factoría Verde]. "Olalla es una chica muy meticulosa; yo sabía que trabajar el salado no era problema, pero en repostería estaba un pelín más limitado", confiesa el dueño, subrayando que el local coruñés es, en gran medida, una apuesta por el talento de su compañera: "La idea de montar algo en A Coruña fue por apostar por ella, porque es una persona muy válida".

Calidad frente a la adversidad urbana

Sin embargo, el estreno en la ciudad no ha estado exento de obstáculos. El local se encuentra actualmente rodeado de andamios debido a las reformas integrales del gran edificio de enfrente, lo que dificulta que los viandantes lo descubran a simple vista. "Tenemos un montón de andamiajes y la calle cortada por obras casi todos los días; es un lío que complica mucho arrancar porque no tenemos visibilidad", admite Andrés con resignación. A pesar de ello, el "boca a boca está funcionando" como el mejor de los anuncios: "La gente repite y suelen traer a alguien diferente, por suerte la aceptación es buena".

Lo que diferencia a Faragullas de una cafetería convencional es su compromiso innegociable con la materia prima, huyendo de los productos industriales que inundan el sector. "Damos calidad: si quieres comer un brownie, el chocolate es de primerísima calidad, no utilizamos sucedáneos ni historias así", afirma. Este estándar se aplica también a su oferta salada, donde el pan es el protagonista indiscutible: "Utilizamos pan de una panadería de Abadín; es pan, pan, no es un producto ultracongelado ni pan de molde".

El apetito cambia por provincia

Una de las curiosidades que Andrés ha descubierto al cruzar entre provincias es la diferencia de apetito o, quizás, de costumbres entre Mondoñedo, por donde pasan también muchos peregrinos con hambre tras el Camino, y A Coruña. Mientras que en Lugo la generosidad del plato es ley, en la ciudad han tenido que adaptarse al formato "brunch". "Una cosa que diferenciamos de Mondoñedo es que en A Coruña tenemos que hacer medias tostas porque son muy grandes de Dios", dice con humor Andrés. Según relata, los primeros días fueron de aprendizaje: "Al principio hacíamos las tostas enteras y la gente o se las llevaba para casa o la comían entre dos".

En la carta coruñesa, las estrellas están claras para quien se acerque a desayunar en horario de 8.00 a 15.00 horas de lunes a sábado, aunque empezarán a abrir por las tardes los fines de semana próximamente. Andrés deja unas recomendaciones para los indecisos: "Tanto los brownies como las tartas de queso, que están muy ricas, y en salado la tosta de parmesano y pavo", sugiere. Además, destaca su reciente incursión en las masas propias: "La bollería la acabamos de implantar hace un mes y estamos sacando producción propia". Toda una delicia a descubrir por los amantes del buen comer.