Miguel Ángel Gómez, republicano de honra en A Coruña en 2026 y víctima de torturas franquistas
Fue detenido en 1971 por su actividad en las movilizaciones universitarias, y en 1973 sufrió palizas a manos del policía Billy el Niño y fue enviado a la cárcel con 20 años
La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña acaba de designar al zamorano Miguel Ángel Gómez Álvarez, Gus, como republicano de honra de 2026. Con 18 años, cuando participaba en movilizaciones universitarias en Madrid, fue detenido por agentes franquistas, incomunicado durante varios días y golpeado.
En 1973 fue agredido en la calle e introducido en el maletero de un coche que lo llevó a la Dirección General de Seguridad, donde sufrió torturas en las que participó José Antonio González Pacheco, Billy el Niño. Fue enviado a la prisión de Carabanchel con 20 años, donde conoció a otros presos políticos, y luego estuvo preso en Segovia, donde participó en los preparativos de la famosa fuga. Su abuelo fue secuestrado por falangistas y ejecutado en 1936.
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