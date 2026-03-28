Una niña resulta herida por la caída de una farola en una plaza de Vioño, en A Coruña
El accidente se produjo este viernes en la plaza de Alfonso XIII, y las lesiones fueron de carácter leve
Una niña resultó herida este viernes por la caída de una farola en la plaza de Alfonso XIII de A Coruña. De acuerdo con fuentes municipales, las lesiones tienen "carácter leve". Según indican las mismas fuentes, por el momento aún se está investigando qué ocurrió. La plaza está situada entre la ronda de Outeiro y la calle Isaac Peral, cerca del Mercadona y del polideportivo de Sagrada Familia.
En junio de 2024, un viandante resultó herido cuando le cayó una farola encima en el entorno de la plaza de San Agustín. En aquel caso, una furgoneta que circulaba marcha atrás arrolló una de las luminarias que hay entre el mercado y la parte trasera de la iglesia de San Jorge, en la puerta del despacho parroquial. La farola cedió e impactó contra el caminante.
- El Santander se repliega en la comarca de A Coruña: cierra la oficina de Santa Cruz
- Llega a Marineda City el pop-up de Amazon que arrasa en Europa: paquetes sorpresa por menos de 3 euros y 10 minutos para elegir
- Arteixo despide a un empleado municipal por trucar el camión de la basura
- A la caza de las gangas: colas y carros llenos en la inauguración de la tienda de liquidaciones de Amazon en Agrela
- Vecinos de A Coruña se posicionan en la polémica del taxi: VTC sí, pero también mejoras en el bus
- Gragera regresa a casa tras tres meses de ostracismo en el Deportivo
- 4-4 | Al Liceo se le escapa la clasificación en un final embarrado y se la jugará ante el Oliveirense
- Lucas Pérez, a un paso de ser nuevo jugador del Cádiz hasta final de temporada