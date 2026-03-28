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Una niña resulta herida por la caída de una farola en una plaza de Vioño, en A Coruña

El accidente se produjo este viernes en la plaza de Alfonso XIII, y las lesiones fueron de carácter leve

Un vehículo de la Policía Local de A Coruña.

Un vehículo de la Policía Local de A Coruña. / LOC

Enrique Carballo

Una niña resultó herida este viernes por la caída de una farola en la plaza de Alfonso XIII de A Coruña. De acuerdo con fuentes municipales, las lesiones tienen "carácter leve". Según indican las mismas fuentes, por el momento aún se está investigando qué ocurrió. La plaza está situada entre la ronda de Outeiro y la calle Isaac Peral, cerca del Mercadona y del polideportivo de Sagrada Familia.

En junio de 2024, un viandante resultó herido cuando le cayó una farola encima en el entorno de la plaza de San Agustín. En aquel caso, una furgoneta que circulaba marcha atrás arrolló una de las luminarias que hay entre el mercado y la parte trasera de la iglesia de San Jorge, en la puerta del despacho parroquial. La farola cedió e impactó contra el caminante.

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