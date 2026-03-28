Tranquilidad y pocos pasajeros en el servicio extraordinario de buses en A Coruña: "Hasta llegamos antes de tiempo"

"¡Para el tren de las 12 en punto, este va directo a Santiago!". Esos eran los cánticos que se escuchaban el sábado por la mañana, 28 de marzo, en la estación provisional de tren de A Coruña. Una decena de trabajadores, debidamente señalizados con chalecos fluorescentes, guiaban a los usuarios de la instalación para garantizar un correcto servicio alternativo ante el cese temporal de la actividad ferroviaria.

Las obras en la futura intermodal, incompatibles con el normal funcionamiento de los trenes, afectó a los recorridos desde las 22.30 horas del viernes, 27 de marzo, hasta las 14.00 horas del día siguiente. Aunque los pasajeros iban llegando a la estación sin saber muy bien qué hacer, la poca afluencia de gente y las labores de los operarios consiguieron mantener la situación bajo control. "Yo me voy ahora a Vilagarcía, y creo que solo está afectado el tramo A Coruña - Santiago, ahí tengo que pillar tren. Claro, tardo dos horas en llegar. A mí Renfe me mandó ayer por la noche un correo y un SMS", dice Laura Cuestas, viajera.

Bus averiado

A las 12.04 llegaba a A Coruña el bus desde Santiago de Compostela. "Nos repartieron en dos buses, porque uno estaba averiado. Uno iba directo y el otro no, e iban preguntando que quién quería ir en cuál. Yo tuve suerte, que vine en el directo. A pesar de la incidencia, la hora de llegada a A Coruña era a las 12.10, y aún llegamos un poco antes y todo, o sea que genial", informa Chente López, usuario del servicio.

Chente López, usuario de la estación de tren de A Coruña / CASTELEIRO

Con el billete de tren comprado con antelación, López, igual que Cuestas, recibiría un mensaje de Renfe informando de la alteración en los servicios. El caso del tinerfeño Eduardo Rodríguez, que viaja en grupo, es ligeramente diferente: "Yo recibí infinitos mensajes, porque como compré los billetes de todos, por cada billete me llegaban varios", comenta, riendo. Su hermano, Carlos, reitera la explicación de López: "En la estación de Santiago se averió en bus, por eso nos repartieron en dos. Pero todo muy bien, hasta llegamos antes de tiempo aquí".

Los hermanos Rodríguez, originarios de Tenerife / CASTELEIRO

Otro par de hermanos, Juan y Sergio Carro, vivió la misma experiencia, añadiendo que la avería del bus se debió a un pinchazo en la rueda: "Pero la verdad es que en cinco minutos arreglaron todo, mandaron a otro bus, y llegamos sin ningún problema".

Los hermanos Carro en la estación de tren provisional de A Coruña / CASTELEIRO

Laura Losada, viajera del mismo vehículo, declara que a un amigo suyo lo colocaron en el otro autobús, que no era directo, y llegaron más o menos a la misma hora. "Primero anunciaban por megafonía, y ya en el andén había operarios indicando todo para que la gente no se perdiera", enuncia.