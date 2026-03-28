Semana Santa
El paso de la Virgen de los Dolores abre las procesiones de Semana Santa en A Coruña
Las procesiones se retoman el domingo con el paso de La Borriquilla y del Ecce Homo Cautivo, mientras que el lunes será el turno de la procesión del Amor, el Perdón y la Misericordia
El arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, presidió este viernes la procesión de la Virgen de los Dolores en A Coruña, dando inicio así a los pasos ligados a la Semana Santa en la ciudad. Recorrió varios puntos del centro de la urbe, como Riego de Agua, la Marina, el Obelisco y la calle Real, para acabar en el atrio de la iglesia de San Nicolás.
Este sábado no habrá procesiones en A Coruña, pero el domingo se retoman con el paso de La Borriquilla, que saldrá del templo de los Padres Capuchinos en Federico Tapia a las 11.00 horas. A las 19.00 horas será el turno de la procesión del Ecce Homo Cautivo, que partirá del templo de la Venerable Orden Tercera y recorrerá la Ciudad Vieja. Y el próximo lunes, la procesión del Amor, el Perdón y la Misericordia partirá del mismo templo a las 21.00 horas.
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