Adif ultima la conexión del tren al puerto exterior de A Coruña con el Eje Atlántico, con la previsión de acabar la obra este verano

Las obras del tren al puerto exterior de punta Langosteira, que lleva catorce años funcionando sin vía férrea, entran en su recta final. Los operarios estaban trabajando este domingo en la conexión de los nuevos viales con el Eje Atlántico, en las proximidades de los polígonos de Vío y de Pocomaco, una tarea para la que se aprovechó el corte de la conexión ferroviaria de A Coruña durante varias horas de este viernes y sábado. Fuentes de Adif, que se encargó de la contratación de la obra, explican que "los primeros viajes de prueba se prevén en el periodo estival del presente año". La empresa pública sitúa la finalización de las obras en el tercer trimestre de este año, si bien todavía habrá que conseguir permiso para realizar viajes comerciales, que se prevén para 2027.

Las obras, insiste Adif, avanzan "a buen ritmo". La empresa pública ya ha acabado la excavación de los 7,4 kilómetros de túneles y galerías del proyecto, y ahora están trabajando en los revestimientos y el montaje de vía. Esta, de 6,7 kilómetros de largo, transcurre entre el empalme con el Eje Atlántico, a la altura del polígono de Vío, y los muelles exteriores de A Coruña. También se están construyendo edificios técnicos y realizando algunas instalaciones y señales complementarias.

Para la puesta en servicio será necesario realizar pruebas y tener la autorización de la Agencia Estatal Ferroviaria. El vial que se ha construido actualmente permite el acceso a la ciudad, y está previsto construir otro, más al sur, que permitiría que los trenes fuesen en dirección a Santiago, Portugal y Madrid directamente desde el puerto exterior, pero todavía no tiene fecha.

Dos décadas de trámites y obra

La conexión por tren al puerto exterior se planteó desde un inicio, pero se ejecutó con mucho retraso con respecto a los muelles. Las obras de la dársena empezaron en 2005, y en 2008 la Autoridad Portuaria presentó al Estado un estudio preliminar, proponiendo una salida hasta la estación de Uxes. Dos años más tarde, el Estado licitó la redacción de un estudio informativo, y, en febrero de 2012, se presentó un documento inicial.

Ese año abrió el puerto exterior, pero el plan para dotarlo de vía férrea perdió varios años más entre trámites que se alargaban y en definir la financiación. En 2014 el Estado presentó un estudio informativo que planteaba pasar por Rañobre para llegar a Langosteira, pero los Ayuntamientos de A Coruña y Arteixo respaldaron un enlace por Vío, el que finalmente se eligió. Y no fue hasta 2022 cuando el Ministerio de Transportes, Adif, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria firmaron un convenio para ejecutar las obras, con fondos europeos Next Generation asignados a la Autoridad Portuaria. El presupuesto sufrió ampliaciones, y Transportes estimó el año pasado que la inversión final rondará los 160 millones de euros.

Sin tránsito por la intermodal

En paralelo, Adif trabaja en la estación de trenes de la futura intermodal, en San Cristóbal, y, aunque estaba previsto que la obra terminase este mes de junio, se ha retrasado hasta finales de 2026. Según señala la empresa pública, los trenes de mercancías no pasarán por esta estación.

Noticias relacionadas

Los muelles interiores tienen acceso al tren y una estación de mercancías, la terminal de San Diego, situada junto al parque del mismo nombre, que probablemente se reducirá en tamaño cuando se reurbanicen los muelles interiores para llevar la mayor parte de las actividades a punta Langosteira. Esta "no requiere ninguna adaptación" adicional por la conexión a Langosteira, indican desde Adif.