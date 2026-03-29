El Castro de Elviña contará con un centro didáctico y de apoyo arqueológico

Las excavaciones arqueológicas en el Castro de Elviña contarán con un centro de apoyo que comenzará a construirse en las próximas semanas, según la previsión. El Concello de A Coruña ha adjudicado los trabajos a la empresa Citanias, con una inversión de 314.398,34 euros.

El centro de apoyo contará con un punto de información para visitantes y con espacios pensados para actividades interpretativas y divulgativas acerca de la historia del enclave, así como de los trabajos de excavación y reconstrucción histórica que se llevan a cabo. Las obras se enmarcan en el plan de remodelación del entorno del castro para apoyar las actividades profesionales y didácticas que se desarrollan.

El Castro de Elviña, que estuvo habitado entre los siglos III a. C. y IV d.C. según las estimaciones, es uno de los testigos más valiosos de la historia antigua de A Coruña: ocupa más de cuatro hectáreas y tiene tramos de muralla que se elevan hasta los cinco metros. Fue declarado Bien de Interés Cultural por ser uno de los asentamientos más importantes de la Galicia septentrional.

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“Tenemos que cuidar y dar a conocer las joyas culturales e históricas que tenemos en esta ciudad. El Castro de Elviña nos habla con asombrosa claridad de lo que fue esta tierra antes de que existiese A Coruña”, subraya la alcaldesa Inés Rey.