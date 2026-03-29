El Castro de Elviña contará con un centro didáctico y de apoyo arqueológico
Permitirá dar a conocer los trabajos de excavación y la historia del asentamiento, habitado entre los siglos III a. C. y IV d.C
Las excavaciones arqueológicas en el Castro de Elviña contarán con un centro de apoyo que comenzará a construirse en las próximas semanas, según la previsión. El Concello de A Coruña ha adjudicado los trabajos a la empresa Citanias, con una inversión de 314.398,34 euros.
El centro de apoyo contará con un punto de información para visitantes y con espacios pensados para actividades interpretativas y divulgativas acerca de la historia del enclave, así como de los trabajos de excavación y reconstrucción histórica que se llevan a cabo. Las obras se enmarcan en el plan de remodelación del entorno del castro para apoyar las actividades profesionales y didácticas que se desarrollan.
El Castro de Elviña, que estuvo habitado entre los siglos III a. C. y IV d.C. según las estimaciones, es uno de los testigos más valiosos de la historia antigua de A Coruña: ocupa más de cuatro hectáreas y tiene tramos de muralla que se elevan hasta los cinco metros. Fue declarado Bien de Interés Cultural por ser uno de los asentamientos más importantes de la Galicia septentrional.
“Tenemos que cuidar y dar a conocer las joyas culturales e históricas que tenemos en esta ciudad. El Castro de Elviña nos habla con asombrosa claridad de lo que fue esta tierra antes de que existiese A Coruña”, subraya la alcaldesa Inés Rey.
- El Santander se repliega en la comarca de A Coruña: cierra la oficina de Santa Cruz
- 0-0 | Sporting de Gijón - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Inicio de partido
- Arteixo despide a un empleado municipal por trucar el camión de la basura
- A la caza de las gangas: colas y carros llenos en la inauguración de la tienda de liquidaciones de Amazon en Agrela
- Las galletas de una abuela coruñesa que ya dan la vuelta al mundo: 'Llegamos a hacer 14.000 al día
- El acceso a Alfonso Molina desde San Cristóbal, en A Coruña, reabre para adelantarse a la saturación por el corte de A Pasaxe
- La huelga indefinida en aeropuertos que comienza en Semana Santa afecta a seis con conexión desde A Coruña
- Arteixo transforma Candame con un nuevo parque infantil inclusivo con el diseño de la 'Nueva Bauhaus Europea