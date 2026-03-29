Un 70% del agua consumida en A Coruña llega al mar sin la depuración exigida: hay un nuevo plan para corregirlo

Las obras de la depuradora de Bens acabaron a finales de 2010, y, desde un primer momento, según admite la empresa pública que la gestiona, ha sufrido problemas por el agua marina. El agua salada entra a diario en la red por el colector de Riazor, con marea alta, dificulta que actúen las bacterias que emplea la planta para separar los residuos orgánicos y reduce la vida útil de los equipos de la planta. Un informe de Augas de Galicia de 2017, que también señala infiltraciones a través del túnel de A Pasaxe-Elviña, calculó que las infiltraciones impedían la depuración biológica del 70% del caudal. Esto implica que el agua no llega al mar con la calidad exigida y que se incumplen las exigencias de la normativa. La compañía gestora de la EDAR, participada por A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros, intentará ahora corregir el problema instalando una barrera hinchable, que acaba de sacar a concurso por unos 409.000 euros.

El proyecto consiste en colocar una barrera de 11,3 metros de largo y unos 60 centímetros de ancho sobre una estructura de hormigón, que servirá de barrera entre la galería por la que llegan a la depuradora las aguas que provienen de la estación de San Roque (prácticamente todas las que vienen de la península de A Coruña), y un túnel de alivio por el que entra el agua con pleamar. Tendrá altura variable, gracias a un sistema instalado en una caseta que lo inflará, y podrá impedir las intrusiones en esa zona.

Red de túneles conectados con la EDAR de Bens. / La Opinión

Proyectos fallidos

La idea no es nueva, y, según la propia documentación del concurso, ya en 2012 se planteó una barrera de ese estilo en el aliviadero de Riazor. En 2018, con Marea Atlántica en el Gobierno local, el Concello anunció que construiría un sistema para corregir el problema, y en 2020, ya con el PSOE en la Alcaldía, se anunció de nuevo la obra, que se incluyó en los presupuestos con una partida de más de 520.000 euros. Pero esos fondos se emplearon para otros fines, relacionados con la crisis del covid.

En 2022 salió al fin un concurso, si bien ya no con fondos municipales sino como gasto de la empresa que gestiona la depuradora. La compañía planteó la construcción de una compuerta telegestionada en una nueva cámara en el aliviadero, y la sacó a licitación por unos 670.000 euros. Pero nadie se presentó, y no hubo avances hasta ahora.

Imagen de los subterráneos del aliviadero de Riazor. / La Opinión

Una "cuestión conocida"

Augas de Galicia, realiza un "seguimiento periódico" de las instalaciones de la depuradora, y fuentes de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, de la que depende, señalan que la entrada de agua marina es una "cuestión conocida" que tiene que ver con las características de la red de sanemiento del Concello de A Coruña, que tiene "necesidades de mejora". El concurso de la barrera hinchable afirma que el Ayuntamiento, en los últimos años, ha realizado actuaciones para reducir la entrada de agua de mar en la red de alcantarillado.

Este diario preguntó a la Xunta si llegó a iniciar procedimientos de sanción por las infiltraciones, pero el Gobierno gallego no lo aclaró. Sí señaló que, en lo relativo a la "posible adopción de medidas administrativas", la Xunta actúa cumpliendo la normativa y en coordinación con otras administraciones, "priorizando la corrección de las incidencias detectadas y la mejora de las infraestructuras".