El director de A Coruña que lleva al límite a Jaime Lorente en su nueva película: "Tiene cosas de 'Misery', toques de 'El Resplandor', y sobre todo, mucho de Hitchcock"

El próximo 12 de junio, coincidiendo con su cumpleaños, el director de A Coruña Ángel de la Cruz estrena en cines La silla, adaptación a la gran pantalla del libro del mismo nombre publicado por David Jasso en 2006. La premisa es tan asfixiante como magnética. Un día, mientras realiza una pequeña prueba para una de sus novelas, un escritor interpretado por Jaime Lorente (La casa de papel) quedará accidentalmente atado a una silla, sin posibilidad de soltarse. "Tiene cosas de Misery, toques de El resplandor y, sobre todo, mucho de Hitchcock", explica el cineasta.

El director toma todos estos elementos para conseguir una "sensación de claustrofobia y de agobio, haciendo cómplice al espectador para que sienta lo que siente el personaje", confiesa el realizador. Veinte años después de la publicación de la novela en la que se basa, uno de los grandes retos del director fue adaptarla a los tiempos de hoy: "Lo más moderno que había en el libro era un contestador automático y tenía importancia en la trama. Para poder usarlo, convertí al protagonista en un friki de los 80 que tiene un contestador que era de Stephen King y que compró en eBay", comenta con humor Ángel de la Cruz.

El 'tour de force' de Jaime Lorente

Para dar vida a este reto interpretativo, el director contó con Jaime Lorente, uno de los actores jóvenes más cotizados del audiovisual nacional tras su éxito mundial con La casa de papel. Para el coruñés, su expresividad visual fue determinante. "El personaje tiene que expresar toda esa emotividad con los ojos, porque se pasa gran parte del metraje amordazado. Jaime tiene una mirada fantástica para eso", señala Ángel de la Cruz. Pero, más allá de lo interpretativo, el papel exigió un despliegue físico que acabó pasando factura al actor murciano. "Se fracturó un bíceps y tuvimos que parar el rodaje una semana. Al final me dijo que fue una de las películas más duras que había rodado en su vida".

El aspecto visual de la película también evoluciona a medida que el protagonista va entrando en esa espiral de desesperación, gracias al trabajo de Christos Voudouris, director de fotografía que ha trabajado con directores de la talla de Richard Linklater o Yorgos Lanthimos. La intención del cinesta coruñés era clara: "Queríamos empezar con planos abiertos y luminosos, pero esto se convierte en una pesadilla. Poco a poco lo vamos cerrando todo, haciendo planos más sucios para que todo lleve a ese agobio de estar atado a la silla", detalla el director.

El salto internacional y el futuro en plataformas

Contar con un actor conocido a nivel internacional por el fenómeno que fue La casa de papel y tener una premisa tan interesante pueden ayudar a La silla a convertirse en un éxito internacional como ocurrió con otra cinta nacional como El hoyo, que fue vista por más de 80 millones de personas en Netflix. "El productor me manda e-mails de Corea del Sur o Italia; la agencia de ventas ya ha hecho acuerdos porque hay muchísimo interés fuera, especialmente con un protagonista como Jaime", afirma con entusiasmo.

Eso sí, el director defiende el paso por las salas antes de su llegada a las plataformas. "El cine sigue teniendo ese glamour, el estreno en Gran Vía, el photocall... Todo eso hace que luego en streaming funcione mejor. Si has tenido una buena acogida y el público habla bien de ella, luego todo el mundo la va a querer ver en casa", concluye Ángel de la Cruz.