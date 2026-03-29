¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 29 de marzo

Recital gratuito por la Semana Santa

La Banda Municipal de Música ofrecerá el concierto Lendas Musicais bajo la dirección de Juan Miguel Romero.

12.15 horas. Teatro Colón (avenida de la Marina, 7)

Humor, microteatro e improvisación

El Festival Talento incluye actuaciones de música tradicional, un sketch cómico y una pieza de Laura Prego. Es gratuito.

19.30 horas. Centro Ágora (avenida Gramela, 17)

Procesión de la Cofradía de La Borriquilla

A su fin se realizará una Eucaristía Parroquial. A las 19.00 horas saldrá el paso del Ecce Homo de la Venerable Orden Tercera.

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11.00 horas. Templo de los Padres Capuchinos (Federico Tapia, 71)