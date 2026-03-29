Migrar a A Coruña: las 'tiktokers' migrantes que encontraron en las redes sociales un refugio

Migrar ya no es un proceso silencioso. Detrás del 'scroll' infinito en TikTok, cientos de extranjeros encuentran hoy en A Coruña el manual de como llevar el duelo migratorio, que no viene con el pasaporte.

Las redes sociales se han convertido para muchas migrantes en una especie de refugio, pero también en un escaparate desde el que explicar cómo es empezar de nuevo. No todas lo hacen por lo mismo ni de la misma manera. Detrás de cada perfil hay un motivo distinto, una forma diferente de mirar la ciudad y, sobre todo, una necesidad común: encontrar un lugar propio.

"Hoy me sorprendió mucho esto..."

María Elena Luis, peruana de nacimiento, no llegó directamente a Galicia. Su historia pasa por Argentina, por una familia formada allí y por una decisión que cambió todo. "Nuestra opción era Portugal, pero cuando vimos A Coruña nos enamoramos", explica. Llegó hace apenas seis meses, con su marido, sus hijos y su perro, y con una mezcla de ilusión y miedo que reconoce sin rodeos: "Lloré muchísimo antes de venir, por el miedo a volver a sentirme sola".

Su contenido en TikTok no nació como un proyecto profesional. Fue casi una consecuencia del tiempo y de la necesidad de compartir. "Aquí tenía más tiempo y empecé a hacerlo más que nada para informar a otra gente cómo era vivir aquí", cuenta. Sus vídeos tienen algo de guía práctica y algo de carta de amor a la ciudad. Habla de la tranquilidad, de la seguridad, de la sanidad pública y de los paisajes que tiene A Coruña. "Galicia lo tiene todo, la gente tiene que conocer la vida que hay aquí", repite. En sus vídeos siempre se escucha: "Hoy me sorprendió mucho esto de A Coruña"

Su público es mixto. La siguen personas de A Coruña, pero también de Argentina, Perú o Venezuela. A todos les muestra lo mismo, el contraste. "Quiero que vean que Galicia no es solo lluvia", dice. Sus vídeos son sencillos, cotidianos, grabados desde la experiencia reciente. Solo una mirada aún en proceso de adaptación. Quizá por eso conectan. "He notado muchísimo cariño", asegura. "Me escriben para decirme que Galicia es mi casa, para darme la bienvenida, es un gusto".

"Día 1 emigrando a A Coruña"

Muy distinto es el caso de Brenda Hernández, mexicana y creadora consolidada. En su perfil hay planificación, continuidad y una comunidad mucho más amplia, sobre todo en Latinoamérica. Lleva cinco años en redes y su crecimiento se disparó cuando anunció que iba a emigrar. "Empecé diciendo ‘día 1 como migrante’, ‘día 2’… así hasta quince días", recuerda.

Su contenido se construye desde el relato del proceso. No solo muestra, sino que explica. Cómo son los supermercados, cómo funciona la vida diaria, qué implica mudarse de país con una hija pequeña. "La gente tiene intriga de cómo vive la gente en España", señala. Y ahí encuentra su espacio.

Brenda Hernández, tiktoker mexicana en la Plaza de España / CARLOS PARDELLAS

A diferencia de María Elena, su público está mayoritariamente fuera de España. Eso condiciona su contenido: habla para quienes aún no han llegado o están pensando en hacerlo. También aborda temas más profundos, como el duelo migratorio. "Quiero que la gente sepa que es válido sentirse así, que hay días buenos y días malos", explica.

Su proyecto va más allá de la pantalla. Ha creado una red de apoyo real en la ciudad. Un grupo de quedadas, un espacio al que ha llamado 'Plancitos Coruña'. "Somos muchas migrantes y así nos apoyamos", dice. En su caso, TikTok no solo cuenta una vida, habla de "todo lo que conlleva emigrar".

"Hoy en A Coruña..."

Aluxa Cotrina proviene de Perú y representa otra forma de estar en redes. Llegó a la ciudad en 2019, justo antes de la pandemia, y su trayectoria mezcla lo artístico con lo social. Es clown terapéutica y ha trabajado en supermercados. Su contenido nació como distracción, pero cambió cuando decidió empezar a hablar. "Siempre subía vídeos, pero no narraba. Un día se me ocurrió hacerlo con mi voz y ahí cambió todo".

Ese cambio marcó su estilo. Hoy sus vídeos tienen un tono cercano, casi de conversación. Recorre mercados, barrios, negocios pequeños. Da visibilidad a lugares que muchos coruñeses no conocen. "Hay sitios que están un poco alejados y la gente no sabe que existen", explica.

Aluxa Cotorina, creadora de contenido peruana en A Coruña / Iago Lopez

Su comunidad es especialmente activa y emocional. Mujeres que le escriben para decirle que sus vídeos les hacen sentir acompañadas. "Me dicen que es como si estuviese hablando con ellas", cuenta. Esa conexión la ha llevado a crear espacios físicos: encuentros de mujeres, redes de emprendedoras, colaboraciones con negocios locales. A diferencia de otras creadoras, su contenido no se centra tanto en explicar la migración, sino en cómo integrarse a través de la ciudad. Su lema, "Hoy en Coruña", se ha convertido en una especie de sello. "La gente me dice ‘eres la chica de Hoy en Coruña'", comenta entre risas. En su caso, TikTok funciona como una ventana doble: para quien llega y para quien ya estaba.

"La gente tiene que conocer Galicia"

Gloria Colmenares, venezolana, se sitúa en un punto intermedio. Llegó hace poco, en noviembre, y su proceso aún está en construcción. En sus vídeos mezcla descubrimiento, estilo de vida y comunidad femenina. "Estoy subiendo bastante contenido de todo lo que voy conociendo, pero también contenido para chicas", explica.

En Venezuela trabajaba como creadora para empresas. En A Coruña, todo cambió. "Hay que empezar de cero", resume. Sus vídeos reflejan ese reinicio, pero también una decisión consciente: "Quería construir algo totalmente nuevo". Su enfoque es más personal. Habla de hacer amigas, de encontrar planes, de crear rutinas en una ciudad totalmente nueva para ella. Incluso ha usado las redes para lanzar mensajes directos: "He subido vídeos diciendo que buscaba amigas y así he conocido gente para tomar un café o hacer planes". Para ella, TikTok es una herramienta práctica de socialización.

También hay un componente aspiracional. Le interesa mostrar Galicia como destino, destacar su potencial. "La gente tiene que conocerlo; una vez que decides migrar, es un destino ideal", afirma. Y en ese discurso hay una mezcla de fascinación y oportunidad profesional, ya que busca retomar colaboraciones con marcas y negocios locales, pero esta vez, coruñeses.

Cuatro historias, cuatro formas de contarse y miles de seguidores. María Elena muestra el descubrimiento reciente y la sorpresa. Brenda construye relato y comunidad desde la experiencia. Aluxa convierte la ciudad en protagonista. Gloria utiliza las redes para reinventarse y conectar desde cero. Todas comparten algo más profundo que el uso de TikTok. Comparten una necesidad: entender el lugar al que han llegado y encontrar su sitio en él.