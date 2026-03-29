El porcentaje de universitarios en Juan Flórez y Ciudad Vieja, en A Coruña, duplica al del Agra do Orzán

Cuatro de cada diez coruñeses de 15 años o más tienen educación superior, el nivel que incluye los estudios universitarios, pero el porcentaje varía ampliamente según el barrio, y los distritos de más renta llegan a tener casi el doble de vecinos con el mayor nivel de educación, en proporción, que el Agra do Orzán-O Ventorrillo. En esta zona, y en la de Os Mallos-Sagrada Familia, casi una quinta parte de los residentes solo tienen, como máximo, educación primaria. La diferencia, señalan los expertos, no es abismal, y depende de factores como la renta y el envejecimiento del barrio. Pero también es una tendencia que combatir, porque la educación es uno de los principales mecanismos para prosperar entre generaciones, y, si no se garantiza su acceso, la desigualdad se puede enquistar.

La zona del Agra do Orzán y O Ventorrillo es la que tiene menor renta de A Coruña, y presenta el porcentaje más bajo de vecinos con educación superior: apenas el 29,6% en 2023, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los que tienen educación primaria, o ni siquiera la tienen, son el 19,7%. En Os Mallos y Sagrada Familia, con ingresos solo un poco más altos, los universitarios no llegan al 33%, y el 17,6% de los vecinos no tiene ningún tipo de estudio secundario. Para el coruñés Francisco Haz, sociólogo y docente de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), la zona entre las rondas de Nelle y de Outeiro en la que se encuentran en su mayoría estos barrios "fue pujante en algún momento", con población que no estaba entre la más pudiente de la ciudad pero que sí incluía "cuadros medios y profesionales". Pero "ha cambiado su estructura socioeconómica a niveles más bajos", en parte por las dinámicas generacionales de acceso a la vivienda.

Así, explica Haz poniendo como ejemplo el Agra do Orzán, buena parte de los que se criaron en el barrio y ahora están "en los 40 o más años" se tuvieron que marchar porque, en el momento de independizarse, "no tenían dinero para quedarse en el barrio" y pagar alquileres o hipotecas. Así, "se perdió el potencial de una edad en la que había bastante gente, y muchos universitarios". Cuando la demanda de vivir en el barrio bajó, acabó con una población envejecida y acabó instalándose población inmigrante con rentas más bajas. "Se ve en el tipo de comercios que hay: de tener Zara o Pull&Bear en la calle Barcelona se pasó a tiendas de comestibles o casas de apuestas", indica el sociólogo.

Sin "grandes diferencias" pero una tendencia que combatir

En la Ciudad Vieja, los vecinos con educación primaria o inferior son apenas el 8%, y los que tienen estudios superiores llegan al 55,4%. En el distrito censal 3, que incluye las zonas de Juan Flórez y la Plaza de Vigo, los porcentajes son respectivamente del 6,5 y el 57,8%. Pero, considera Haz, en el entorno urbano no hay "grandes diferencias, muy significativas", aunque haya variaciones según el factores como el socioeconómico de un barrio, la cantidad de población inmigrante o la edad media; en las zonas más envejecidas tiende a haber un nivel de estudios inferior porque el nivel educativo ha ido creciendo. "En A Coruña hay un proceso fuerte de gentrificación y la especulación hace que no haya grandes diferencias, porque los que no tienen nivel económico buscan otras opciones" en la periferia, señala Haz, que indica que habría que comparar la ciudad con otras zonas de la comarca.

Pero en A Coruña también se están incrementando las diferencias de renta entre barrios, y el economista Juan Ignacio Martín Legendre, profesor de la Universidade da Coruña (UDC) y que investiga sobre desigualdad, señala que la segregación entre barrios engendra, en sí misma, dificultades para salir adelante a los más desfavorecidos. Los habitantes de distritos más empobrecidos, entre otros problemas, tienden a obtener menos títulos académicos, algo que a su vez penaliza "sus posibilidades de empleo y movilidad social". Las inversiones en en educación, prestaciones y sanidad, puntualiza, son políticas que benefician a los de abajo, así como políticas encaminadas al pleno empleo y mejoras en el salario mínimo.

El grueso de distritos, por encima de la media

Incluso los barrios con menor nivel educativo de A Coruña están cercanos al promedio: siguiendo los datos del INE, aproximadamente el 33% de la población española de 15 años o más tiene estudios superiores. La mayor parte de los barrios están por encima. El séptimo distrito censal, que incluye A Gaiteira, Os Castros, Elviña, Barrio de las Flores y Matogrande, roza el 40% de población con estudios superiores, y en el décimo, que comprende zonas como Agrela, Bens o Nostián, el porcentaje queda en el 40,3%. El distrito de Oza, Eirís, Xuxán y Palavea, otra zona periférica, queda en el 41%.

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La media de la ciudad es del 42,7%, y Monte Alto, el segundo distrito, sobrepasa la marca, con el 44,2%. En el quinto distrito, donde se encuentran Os Rosales, Labañou y Riazor, el porcentaje alcanza el 47,7%, mientras que en el caso de Feáns, A Zapateira, Mesoiro y Novo Mesoiro los vecinos con estudios superiores son el 49,6%, quizás por el influjo de población más joven a barrios construidos hace relativamente pocos años. Bajando al nivel de secciones censales, la que tiene menor porcentaje de vecinos con estudios superiores, apenas el 18,6%, es la 05011, que incluye porciones del monte de San Pedro y O Portiño, mientras que el mayor porcentaje de universitarios, un 67,7%, se da en la 03007, tres bloques situados entre Federico Tapia y Linares Rivas que constituyen el frente de la ciudad entre la plaza de Ourense y Ramón de la Sagra.