Tres chalets de lujo de A Coruña, a la venta por más de un millón de euros en A Zapateira

A Zapateira se consolida como uno de los refugios predilectos para aquellos que buscan exclusividad y tranquilidad fuera del casco urbano de A Coruña. Actualmente, el mercado inmobiliario de la zona ofrece a través del portal Idealista tres espectaculares chalets independientes que superan el millón de euros, destacando por sus amplias dimensiones, la calidad de los materiales y una ubicación estratégica. Estas viviendas no solo ofrecen refugio y privacidad, sino que se sitúan a pocos minutos de centros deportivos o conexiones clave como la tercera ronda.

La opción más imponente por superficie construida se encuentra en la calle París, con un precio de 1.550.000 euros. Se trata de una vivienda de 550 metros cuadrados sobre una parcela de 1.600 metros. El inmueble destaca por su funcionalidad, ya que dispone de ascensor para comunicar sus plantas y una planta sótano diseñada para el ocio a gran escala, que incluye una cocina industrial, salón con barbacoa y acceso a directo a una piscina rodeada de un jardín meticulosamente cuidado con vistas en la ciudad.

Además de su zona recreativa, esta propiedad destaca por una distribución pensada para la comodidad familiar, con un dormitorio principal en planta baja que incluye vestidor y baño propio. La luz natural es la protagonista gracias a su excelente orientación, iluminando estancias como el salón-comedor con chimenea y la amplia cocina equipada. La planta superior añade tres dormitorios adicionales, todos con baño, lo que garantiza la máxima privacidad para cada miembro del hogar o sus invitados.

Diseño en piedra y entorno exclusivos

Otra de las joyas del mercado es una casa de piedra situada en la calle Burdeos, a la venta por 1.500.000 euros. Aunque su tamaño es algo más contenido, con 301 metros cuadrados, su valor reside en su estado impecable y su ubicación a pocos metros del Sporting Club Casino de A Zapateira. Esta propiedad destaca por su calidez interior, con suelos de tarima de lama ancha y una distribución versátil que incluye un bajo cubierto ideal para teletrabajar, todo ello enmarcado en una parcela con árboles frutales que garantiza un remanso de paz.

El confort térmico y la calidad constructiva marcan la diferencia en este inmueble, equipado con calefacción de gasoil y ventanales que aseguran un aislamiento óptimo. El exterior destaca con un porche orientado para disfrutar de los atardeceres y un garaje con capacidad para tres coches y varias motos. Es una vivienda que mezcla la piedra tradicional con acabados modernos, como su carpintería interior lacada en blanco, creando una atmósfera de elegancia atemporal.

Espacio personalizables y buena conexión

Por su parte, la tercera propiedad se ubica en la zona baja de la urbanización y tiene un precio de 1.190.000 euros. Construida originalmente en 1993 con la famosa piedra de O Porriño, esta villa de 487 metros cuadrados combina un exterior sólido con un interior contemporáneo recientemente reformado. Es la propiedad con la parcela más grande de las tres, alcanzando los 1.900 metros cuadrados dispuestos en seminiveles que permiten maximizar las vistas al mar y a la silueta de A Coruña.

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Esta última vivienda destaca por su potencial de personalización. El inmueble cuenta con amplias zonas destinadas a gimnasio, cine y una zona de piscina con cocina independiente que se encuentran pendientes de finalización. Esto permite al futuro comprador adaptar los espacios de bienestar a sus necesidades específicas, convirtiéndola en una propiedad a medida en una de las zonas con mayor demanda de la ciudad.