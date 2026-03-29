La Unidad de Lesionados Medulares de A Coruña, ejemplo de "humanización" para el resto de España: "Nos ha cambiado absolutamente el chip"

“Me siento muy orgulloso de formar parte de esta Unidad de Lesionados Medulares. Mucho. Tanto como de mis hijas. Y no es que me sienta orgulloso de dirigirla, que también. Me siento orgulloso de pertenecer a ella”, resalta el doctor Antonio Rodríguez Sotillo, responsable de la Unidad de Lesionados Medulares del área sanitaria de A Coruña y Cee, un servicio asistencial de referencia para toda Galicia y parte del noroeste español —y que, por tanto, recibe a pacientes procedentes de cualquier punto de la comunidad gallega, e incluso de las autonomías limítrofes—, que acaba de convertirse en el primero de toda España de su especialidad en obtener el certificado de humanización HU-CI. Un reconocimiento oficial que avala modelos asistenciales "centrados en la dignidad, la empatía y el bienestar integral" de los pacientes y sus familiares.

“La humanización mejora la calidad percibida de los pacientes”, reivindica el doctor Rodríguez Sotillo, al comentar la obtención de ese certificado, que culmina un proceso iniciado en mayo del 2023, cuando la Unidad de Lesionados Medulares de la demarcación sanitaria coruñesa puso en marcha un "plan de humanización" que implicó la adaptación de estructuras, procedimientos y dinámicas asistenciales a los estándares del Manual de Humanización en Lesión Medular. Los resultados respaldan este trabajo, con un cumplimiento global que ronda el 85% en las buenas prácticas exigidas, y que alcanza el 100% en los criterios considerados básicos.

Una paciente, en una sesión de rehabilitación, en la Unidad de Lesionados Medulares del área sanitaria de A Coruña y Cee, localizada en el Hospital Universitario (Chuac). / Casteleiro

“Nos ha costado dos años y medio (casi tres), hacernos con este reconocimiento. Hay un enorme esfuerzo detrás, ya que hemos tenido que realizar muchas adaptaciones, pero estamos muy satisfechos porque, en realidad, nos ha cambiado absolutamente el chip. No podría decir que hemos puesto al paciente en el centro porque, en el mundo sanitario, siempre es así por definición, pero sí hemos aprendido a mirar otros aspectos que no son los estrictamente técnicos”, señala el doctor Rodríguez Sotillo, quien detalla algunas de las medidas que han implementado, en los últimos tiempos, para "humanizar" su labor.

“Todas las semanas, les pasamos una encuesta a nuestros pacientes para saber cómo han dormido, lo cual nos permite actuar. Por ejemplo, hemos bajado muchísimo el nivel de ruidos, porque hemos instalado dos sonómetros digitales que marcan los que hay en las dos partes de la planta. Estos dispositivos cuentan con un programa informático que nos permite conocer en qué noches hubo más y por qué. Desde que se colocaron estos aparatos, han disminuido esos ruidos, por tanto, nuestros pacientes descansan mejor, que no es poco”, hace hincapié el responsable de la Unidad de Lesionados Medulares del área sanitaria coruñesa, antes de exponer "otro ejemplo" de las mejoras que les han llevado a hacerse con el certificado de humanización.

“Todas las semanas, les pasamos una encuesta a nuestros pacientes, para saber cómo han dormido, lo cual nos permite actuar. Por ejemplo, hemos bajado muchísimo el nivel de ruido, porque hemos instalado dos sonómetros digitales que marcan los ruidos en las dos partes de la planta"

"También hemos actuado sobre el nivel de luz. Estábamos muy acostumbrados a que las enfermeras llegasen a las habitaciones, por la noche, y le diesen al interruptor, con independencia de lo que tuviesen que hacer. Ahora, simplemente, los hemos señalizado para saber a qué luces corresponden cada uno de ellos y encender solo aquellas que sean imprescindibles en cada caso. De lo que se trata es de que la planta esté en la penumbra suficiente para que el profesional pueda realizar su trabajo, pero facilitando, igualmente, que los pacientes descansen más y mejor”, prosigue el doctor Rodríguez Sotillo, para compartir otro "detallito" que "humaniza".

"El proceso de humanización es muchísimo más fino, e implica limar pequeñas asperezas para que el paciente perciba la atención como muchísimo más humana. Más dulce. Y, a nosotros, en este sentido, nos ha cambiado absolutamente el chip”

“Nosotros tenemos acceso directo a saber cuándo es el cumpleaños de nuestros pacientes. Acordarnos de ello y, por ejemplo, darles una magdalenita extra con una vela, y decirles el 'cumpleaños feliz', toda la planta... Nos hace que seamos más humanos. Y es que, ¿por qué celebramos los cumpleaños cuando estamos fuera, y no cuando estamos dentro del hospital? Son pequeños detallitos que aportan mucho", incide el responsable de la Unidad de Lesionados Medulares de la demarcación sanitaria coruñesa, quien sostiene que la humanización "no consiste, únicamente, en tener habitaciones individuales con un sofá y vistas al mar", que "sería lo ideal".

Una paciente, en silla de ruedas, en un pasillo de la Unidad de Lesionados Medulares, en el Hospital Universitario (Chuac). / Casteleiro

"El proceso de humanización es muchísimo más fino, e implica limar pequeñas asperezas para que el paciente perciba la atención como muchísimo más humana. Más dulce. Y, a nosotros, en este sentido, nos ha cambiado absolutamente el chip”, reitera.

Mejora de instalaciones

El proceso de humanización de la Unidad de Lesionados Medulares del área sanitaria de A Coruña y Cee ha discurrido en paralelo a la continua incorporación avances tecnológicos que sitúan ese servicio asistencial entre los más punteros de España. “Tenemos que ampliar nuestro gimnasio para incorporar aún más tecnología. Un proyecto que está en fase, prácticamente, de licitación por parte de la Xunta", destaca el doctor Rodríguez Sotillo, acerca de unos trabajos de optimización que, reivindica, les permitirán "ser la Unidad de Lesionados Medulares mejor dotada del país", en base "al número de pacientes" que atienden.

“Es más conveniente tener una Unidad muy bien dotada, como lo es la nuestra, que otros sistemas de atención”, apunta el doctor Rodríguez Sotillo, antes de detallar que el servicio asistencial que dirige cuenta con “31 camas, más que suficientes”, estima, “para atender a la población con lesión medular” de Galicia

Un servicio asistencial "de referencia para toda Galicia y parte del noroeste peninsular", recuerda, y que, por tanto, recibe a pacientes procedentes de cualquier punto de Galicia, e incluso de las autonomías limítrofes. “Es más conveniente tener una unidad muy bien dotada, como lo es la nuestra, que otros sistemas de atención”, apunta el doctor Rodríguez Sotillo, antes de detallar que la Unidad de Lesionados Medulares que dirige cuenta con “31 camas, más que suficientes”, estima, para atender a la población con esa patología de la comunidad gallega. “Es una unidad de rehabilitación, por tanto, atendemos, sobre todo, a pacientes en la fase aguda, y en consultas externas, donde les hacemos un seguimiento”, explica.

Videoconsultas

En este sentido, y vinculada con el tema de la humanización, el doctor Rodríguez Sotillo reivindica una de las últimas novedades incorporadas en su servicio hospitalario: la videoconsulta de control o seguimiento. Una «pionera» modalidad asistencial que, en los últimos tiempos, se ha ido abriendo paso en la Unidad de Lesionados Medulares de la demarcación sanitaria coruñesa, que ronda las 80 atenciones de este tipo cada año.

Beatriz Saavedra Illobre, supervisora, y Antonio Rodríguez Sotillo, responsable de la Unidad de Lesionados Medulares. / Casteleiro

"La expresión oral solamente es el 15% de nuestra comunicación, y la cara es el espejo del alma", considera el doctor Rodríguez Sotillo, antes de reivindicar la principal ventaja de la videoconsulta de control o seguimiento. Un recurso totalmente "voluntario", y que no se ofrece en las primeras revisiones, sino a pacientes crónicos. "Evitamos muchos desplazamientos a enfermos de Verín, las Rías Baixas o Ribadeo", indica el responsable de ese servicio hospitalario que, ya en 2009, y de la mano de su supervisora, Beatriz Saavedra Illobre, impulsó la puesta en marcha de la primera consulta externa de Enfermería para lesionados medulares, en el Hospital Universitario (Chuac).

"Con la videoconsulta de control o seguimiento, evitamos muchos desplazamientos a enfermos desde Verín, las Rías Baixas o Ribadeo"

«Trabajamos con dos pantallas. En una, vemos y hablamos con el paciente. En la otra, tenemos toda su historia clínica», detalla el doctor Rodríguez Sotillo, sobre una modalidad de consulta a distancia cuya implantación, reconoce, «no ha sido sencilla, desde el punto de vista informático», puesto que obligó a ajustar el programa Ianus para garantizar la confidencialidad de los datos de los enfermos.

Detalle de un robot de rehabilitación de la marcha, en la Unidad de Lesionados Medulares del área sanitaria de A Coruña y Cee, localizada en el Hospital universitario (Chuac). / Casteleiro

El responsable de la Unidad de Lesionados Medulares del Chuac celebra, asimismo, el elevado «grado de satisfacción» que manifiestan los pacientes con la videoconsulta, y asegura que estos comienzan ya a demandar el poder pasar las revisiones sin la obligación de tener que trasladarse, desde sus lugares de residencia, hasta el complejo hospitalario coruñés.

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Retos de futuro

En cuanto a los retos de futuro, el doctor Rodríguez Sotillo apunta, en primer lugar, a las obras mejora de las instalaciones de la Unidad de Lesionados Medulares del área sanitaria coruñesa, que espera puedan estar realizadas "antes" de que él se "tenga que ir, a los 70 años" [está "a punto de cumplir 69", advierte]. "Otro reto fundamental es continuar incorporando la dotación tecnológica que este tipo de patología precisa. Y, más a largo plazo, espero que haya estrategias curativas en la lesión de la médula espinal. Por ahora, a nuestros pacientes los rehabilitamos. Minimizamos el impacto de sus secuelas. Pero curar, curar… De momento, no", finaliza.