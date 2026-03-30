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El Atlantic Pride suma a Pitita y Chloe Vittu entre las grandes reinas del cartel

La séptima edición del 'Orgullo del Norte' se celebrará del 5 al 12 de julio, con artistas como Miriam Rodríguez y Whigfield, además de talentos locales e internacionales que celebrarán la diversidad artística

Las drag queens 'Pitita' y Chloe Vittu.

Las drag queens 'Pitita' y Chloe Vittu. / LOC

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El Atlantic Pride de A Coruña suma a grandes reinas del transformismo y artistas drag como Pitita, Chloe Vittu, la Niña Delantro, Electra, Kim Miller, Saia Santa y Sasha Moon, además de la ya anunciada Choriza May, para la séptima edición que se celebrará del 5 al 12 de julio. El ‘Orgullo del Norte’ reunirá a talentos locales, nacionales e internacionales con una programación que festejará la diversidad artística con identidad, energía y música.

Pitita es uno de los grandes nombres que figuran en el cartel tras ganar la tercera temporada de la Drag Race España y convertirse en referencia internacional. La organización presenta a la “reina más choni” Chloe Vittu, ganadora del certamen Queen of the Queens de Barcelona. También estará La Niña Delantro, que llegó a ser finalista de la cuarta temporada de Drag Race España con su energía explosiva y su fusión de baile, cabaré y trap.

Las gallegas Electra, Kim Miller, Saia Santa y Sasha Moon completan el cartel del festival, que combina talento, innovación y presencia escénica para asegurar momentos memorables para el público y la propia visión del mundo drag. Desde el emotivo estilo de Electra a la fuerza escénica y la experiencia de Kim Miller, pasando por la espectacularidad e intensidad de Saia Santa o la elegancia y teatralidad de Sasha Moon.

Cartel del Atlantic Pride 2026.

Cartel del Atlantic Pride 2026. / LOC

Programación musical

Las propuestas musicales circulan entre la sensibilidad íntima e innovadora de Alba Reche hasta la potente energía visceral de Julieta, una de las voces más influyentes del nuevo pop catalán. El público podrá presencia la fuerza en directo de Ricky Merino y el estilo provocador y festivo de Kika Lorace, que transforma cada actuación en una fiesta de humor y diversidad.

Zahara estará con su espectáculo de electrónica, que conjuga el poder del techno con una escenografía impactante y bandas gallegas como Montedapena, Jonydasvie, Arde y Terrae Dj’s acercarán su “buena vibra” y llenarán el escenario de power pop, pop-punk, pop urbano, electrónica, música de baile y sonidos de raíz. También habrá performances, danzas y proyecciones audiovisuales.

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El ‘Orgullo do Norte’ contará además con nombres de pegada nacional e internacional como Miriam Rodríguez y Whigfield, que no defraudará con su himno Saturday Night. Las últimas figuras que cerrarán el cartel de este 2026 se anunciarán próximamente, según asegura la organización del festival.

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