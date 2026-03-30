El ciclo de danza de A Coruña acercará 14 funciones al Rosalía hasta final de año

El ciclo TRC Danza programa 14 funciones de danza contemporánea que acercarán compañías gallegas, nacionales e internacionales a los escenarios del teatro Rosalía de Castro entre los meses de abril y diciembre. La obra ‘Quiso negro’, de Ester Guntín, abrirá el sábado 11 de abril la programación del ciclo de primavera, en el que también destaca la presencia de la Compañía Colombiana de Danza Contemporánea Incolballet de Cali el 10 de mayo con ‘El Vacío’. También formarán parte de esta primera parte de la programación la compañía portuguesa Nuisis Zobop, que representará ‘Quando vem a taciturna – De limiar en limiar o presente frágil’ el 30 de mayo, y el festival de artes escénicas inclusivas Corufest con ‘Orgía’, de Miquel Barcelona, que llegará el viernes 8 de mayo. El ciclo de otoño comenzará con el estreno de ‘Ngoma’, de La Guajira, y la colaboración con Festigual, ‘On time’, se presentará el 8 de noviembre. El espectáculo ‘Cicatriz’, de Kirenia Martínez y Antón Reixa, cerrará la programación el 4 de diciembre.

Todas las funciones se representarán a las 20.30 horas, excepto ‘Aburrimiento’ que será a las 18.00 horas. Hay dos tipos de tarifa, de 12 y 8 euros, un bono con descuento progresivo. Las entradas pueden adquirirse en el despacho de la plaza de Ourense, en Ataquilla y en los días de función en el propio teatro Rosalía.

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El Concello explica que el ciclo de de danza TRC viene acompaña de un proyecto de mediación cultural con actividades y programación expandida, que tiene como objetivo articular mecanismos de relación entre los artistas invitados y los vecinos de A Coruña para profundizar en los valores de la danza y las artes en movimiento y reforzar su vínculo con la ciudad.