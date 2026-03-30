El Concello de A Coruña apuesta por un diseño aeroportuario "coherente y coordinado" a nivel gallego

El concejal de Cultura y Turismo del Concello de A Coruña, Gonzalo Castro, ha asegurado que una representación institucional, económica y social de Galicia está trabajando en el diseño de un mapa de rutas aéreas "que tenga coherencia y coordinado a nivel gallego".

"La gestión de la conectividad aeroportuaria cambió para mejor", ha recalcado a preguntas de los periodistas sobre este asunto tras la presentación del ciclo TRC Danza. "Es la primera vez que se produce un trabajo de este tipo", ha expuesto en alusión a las reuniones mantenidas por el Comité de Coordinación Aeroportuaria en la que están representados todos los sectores implicados.

En estos encuentros, ha recordado, se decidió que "cada una de las ciudades afectadas con el apoyo de todo el sector institucional, económico y social puedan plantear una alternativa de conectividad que dé respuesta a las necesidades de cada una de ellas".

"En torno a mediados de abril habrá otra reunión del grupo de trabajo para poner en común las reflexiones y propuestas", ha avanzado. "A partir de ahí, iremos como una posición conjunta, trabajada, coordinada y consensuada a unas jornadas de conectividad aérea que se van a desarrollar a finales de mes en Reus (Tarragona), organizadas por Turespaña y Aena con todas las aerolíneas que trabajan en nuestro Estado", ha explicado.

"Esperamos que haya un diseño aeroportuario gallego coherente y coordinado y que dé respuesta a las necesidades de todos", ha insistido para añadir que "la incoherencia es lo que ha provocado la ausencia de competitividad a la hora de poder conseguir enlaces y conectividad a un nivel que necesita este país".

Semana Santa

Cuestionado por si esta situación puede influir en los desplazamientos de Semana Santa, ha indicado que son "mayoritariamente por carretera o por tren". "No creemos que el tema de que exista puntualmente mayor o menor conectividad vaya a influir", ha expuesto para avanzar que las "cifras van a ser buenas".

No obstante, el concejal ha apuntado que el nivel de visitantes y de pernoctaciones "depende muchísimo de las previsiones climatológicas".

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Preguntado también por las consecuencias de la implantación de la tasa turística en la ciudad herculina, ha asegurado que "no ha tenido el efecto que se pronosticaba por parte de algunos de retraer a los visitantes". "Las cifras de diciembre y de enero fueron históricas, las mejores desde que se tienen datos", ha recalcado.