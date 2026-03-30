La demolición del viaducto de A Pasaxe, en A Coruña: una obra en tres tramos con derribos desde primera hora

En la medianoche del domingo al lunes, la Xunta empezó la demolición del viaducto sobre la carretera A Pasaxe que daba acceso al Chuac, una obra que obligará a cortar la vía de forma total durante tres días y desviar el tráfico, y tras el que el Gobierno gallego trabajará un año para construir la estructura que lo sustituya. La infraestructura se ha dividido en tres tramos para organizar la demolición, que se está realizando con grandes cizallas y sin explosivos, y, a primera hora de la mañana, ya se había derribado uno de los vanos, es decir, de los tramos entre pilares, en la zona más próxima al hospital.

Según explicó la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, en una visita a las obras en la mañana de este lunes, hay unos 40 profesionales trabajando en diferentes turnos para que la actividad se realice las 24 horas del día y "axilizar ao máximo aos traballos", para minimizar las molestias a la ciudadanía por el corte de tráfico. La operación se está realizando en "tres tramos diferenciados". Uno de ellos, que se corresponde con la zona más próxima al hospital, ya fue "totalmente derribado" en las primeras horas, y había caído en torno a las ocho de la mañana.

Casteleiro

La porción más extensa, con más de 90 metros

El segundo tramo se corresponde con la parte del viaducto más próxima a As Xubias, que permitía incorporarse a los coches que venían desde la ciudad o desde la comarca y dar el giro, por el paso elevado, hasta el hospital. Este está compuesto por cinco vanos, y las máquinas estaban trabajando esta mañana en uno, más próximo a la propia carretera, que se espera que caiga en torno a las 12.00 horas. Los restantes quedarán para una fase posterior. La porción más larga es el tramo central, de unos 90,5 metros y que se corresponde con tres vanos, el sexto, séptimo y octavo del puente, y demolerla es la operación "más singular".

Como parte de los trabajos previos, se instalaron plataformas de tierra en la zona de As Xubias, para facilitar el trabajo de las máquinas. Sobre el asfalto de la carretera se colocó una cama con toneladas de arena, para amortiguar los golpes de los fragmentos que caigan, y la propia demolición se realiza con máquinas excavadoras con mandíbulas que van desgastando la superficie por los lados "de forma simétrica", explicó do Campo, para provocar un derribo "totalmente controlado" y no necesitar el empleo de explosivos. Los pilares se dejarán para el final.

Derribo del viaducto de acceso al Chuac con el corte de tráfico en A Pasaxe / Casteleiro

Medidas de seguridad

Los trabajos, insistió, se están haciendo de manera "muy profesional", con grandes medidas de seguridad y con más celeridad que la prevista. La Xunta no tiene constancia de "ninguna incidencia" en el tráfico, que, según indican policías, taxistas y tanto usuarios como profesionales del Chuac, está permitiendo el acceso y la salida del hospital de manera fluida. El 092 desplegó un dispositivo para garantizar la fluidez del tráfico, y técnicos del Gobierno gallego estuvieron en los puntos en los que podía haber más concurrencia "e non vimos ningunha afección".

Se colocaron unas 40 señales para indicar los accesos, se abrió el tramo en las dos direcciones de un vial desde la AC-10 construido como parte de la reforma del Chuac, y la Xunta seleccionó Semana Santa para realizar los cortes porque calculaban que el tráfico bajaría "entre un 20 e un 25%".