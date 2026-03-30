Las máquinas derriban el viaducto en A Pasaxe sin problemas para la circulación: unos 40 operarios trabajarán "las 24 horas" durante tres días

El derribo del viaducto que da acceso al Chuac ha comenzado con la demolición de los primeros vanos de la estructura. Unos cuarenta operarios trabajarán "las 24 horas" durante tres días, según ha informado la delegada de la Xunta Belén do Campo en su visita a las obras este lunes. En su intervención, subrayó que las primeras horas transcurrieron a buen ritmo, sin incidencias ni problemas de tráfico, y justificó la elección de estos días de Semana Santa para la realización de los trabajos porque la circulación desciende "entre un 20 y un 25%", según los cálculos de la Xunta. También pidió "prudencia" a las personas que transitan por la zona.

Varias máquinas trabajan en la zona desde la madrugada de este lunes para derribar el viaducto con brazos mecánicos de varios metros. El derrumbe levanta nubes de polvo, ya que los operarios han extendido arena bajo el viaducto para amortiguar los golpes de la caída. Las máquinas están realizando el trabajo en la recta elevada del viaducto que pasa sobre la carretera y enlaza con el Chuac. Una curva que permite la subida por la parte de As Xubias, que presumiblemente se dejará para más adelante. En esta parte del viaducto más cercano a As Xubias, donde el terreno base está a menor altura que la carretera, se han construido plataformas de tierra, como parte de los trabajos previos, para que las máquinas puedan alcanzar la estructura.

El cartel del tanatorio de Servisa ubicado en las proximidades informa de que la entrada con vehículos se realiza a través del Hospital Marítimo de Oza, donde la Xunta ha establecido un vial para los coches que vienen de fuera de la ciudad. Los trabajos se desarrollan sin mayores problemas para la circulación, que no se ha visto congestionada en los accesos a la ciudad, según explican desde primera hora en la sala de pantallas de la Policía Local. Los viandantes, por su parte, utilizan con normalidad la pasarela peatonal de A Pasaxe, que permite cruzar desde el tanatorio de Servisa, mientras que varios curiosos se encuentran en la zona para observar la obra.

Un vecino que esta mañana accedía al Chuac desde Eirís para visitar a un paciente hospitalizado manifestaba que pudo hacerlo "sin problemas", ya que "está todo señalizado", aunque consideraba que podría haber más problemas para quien tuviese que acceder desde fuera de la ciudad. También un trabajador del hospital que inició su turno a las 8.00 horas aseguraba que no presenció problemas de circulación. "Todo bien", resumió el empleado, que considera que las vacaciones de Semana Santa han contribuido a la normalidad de la situación. Dos taxistas comentaban en la zona que el día está "tranquilo" en cuanto a tráfico. Aseguran que pueden circular "sin problema" porque conocen las zonas con acceso cortado.

Derribo del viaducto de acceso al Chuac con el corte de tráfico en A Pasaxe / Casteleiro

También desde la sala de pantallas del 092 señalan que el tráfico mantiene la normalidad, sin atascos durante las primeras horas del corte en A Pasaxe que se prolongará al menos hasta el jueves, según las estimaciones de la Xunta. La tranquilidad, explican los agentes, se debe a la menor densidad de tránsito de vehículos por las vacaciones de Semana Santa, que aparcan por unos días los desplazamientos escolares y laborales.

Guía para desplazarse por A Coruña y su área metropolitana

También se han reducido los desplazamientos de los vecinos disuadidos por los problemas que pudiese ocasionar la afección circulatoria por el derribo del viaducto sobre A Pasaxe que da acceso al Chuac. Los que sí deben coger el coche para desplazarse por carretera en estos días críticos para la movilidad en A Coruña y su área metropolitana pueden hacerlo a través de una ruta frecuente para los los coches que transitan por la N-VI, además de los desplazamientos con municipios como Oleiros, Betanzos o Sada, o los conductores que prefieren un tráfico más cómodo que el de Alfonso Molina.

Mapa para desplazarse por A Coruña con el corte de A Pasaxe por el derribo del viaducto que da acceso al Chuac. / LOC

Durante la obra, el acceso principal de fuera de la ciudad será por la avenida de Alfonso Molina, tomando la salida hacia el Puerto y pasando por la glorieta de Matogrande hasta la glorieta de Casablanca. Para los coches que vengan de Carballo y Arteixo, el itinerario será el habitual pasando por la glorieta de Matogrande, el túnel de Eirís y la glorieta de Casablanca. Para los coches que salgan desde la glorieta de la Casa del Mar, el itinerario será por la carretera del Puerto hasta la glorieta de Casablanca, y como el túnel de Os Castros estará cortado, por las vías de servicio de la avenida de A Pasaxe hasta llegar a la glorieta de Os Castros y continuar hasta Casablanca. Otra alternativa es ir por Monelos, Javier López López y Lamadosa. En cuanto a los autobuses urbanos, solo las líneas 20 y 22 van hasta el Hospital Materno Infantil, mientras que el resto paran en el Chuac.

Derribo del viaducto que da acceso al Chuac con cortes de tráfico en A Pasaxe. / EloyTP

En el caso de Culleredo, se aconseja ir por la tercera ronda como alternativa a Alfonso Molina. Y, desde O Burgo se puede entrar a ella por Costa de A Lonxa y el aeropuerto, mientras que desde Vilaboa se puede hacer también por el enlace del aeropuerto. También proponen utilizar la AP-9 desde la entrada sin coste de O Temple.

Una vez demolido el viaducto, el acceso al Chuac desde la glorieta del puente de A Pasaxe se realizará a través de la glorieta de Casablanca. Para salir del hospital se mantiene el itinerario hacia la glorieta del puente de A Pasaxe. Como parte de las obras de accesos se ejecutó también un vial de salida del Chuac por el Parque de Eirís hacia la AC-10, que conecta con la glorieta de Casablanca, pero se mantienen alternativas a través de la avenida de Monelos, la calle Javier López López y la avenida de Lamadosa.

Aunque el Gobierno gallego estima que los trabajos de demolición, y por lo tanto los cortes de tráfico, duren hasta este jueves, la construcción del nuevo paso elevado tardará unos doce meses, por lo que advierte que las obras irán acompañadas de cortes parciales durante este tiempo.