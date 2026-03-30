Así es el derribo del viaducto que da acceso al Chuac

Varias máquinas trabajan en la zona desde la madrugada de este lunes para derribar el viaducto con brazos mecánicos de varios metros. El derrumbe levanta nubes de polvo, ya que los operarios han extendido arena bajo el viaducto para amortiguar los golpes de la caída. Las máquinas están realizando el trabajo en la recta elevada del viaducto que pasa sobre la carretera y enlaza con el Chuac. Una curva que permite la subida por la parte de As Xubias, que presumiblemente se dejará para más adelante. En esta parte del viaducto más cercano a As Xubias, donde el terreno base está a menor altura que la carretera, se han construido plataformas de tierra, como parte de los trabajos previos, para que las máquinas puedan alcanzar la estructura. En la obra participan unos cuarenta operarios que "trabajarán las 24 horas estos tres días", según avanzó esta mañana la delegada de la Xunta Belén do Campo. Aunque el Gobierno gallego estima que los trabajos de demolición, y por lo tanto los cortes de tráfico, duren hasta este jueves, la construcción del nuevo paso elevado tardará unos doce meses, por lo que advierte que las obras irán acompañadas de cortes parciales durante este tiempo.