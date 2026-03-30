Días críticos para la movilidad: guía para desplazarse por A Coruña y su área metropolitana

La cuenta atrás para el inicio de las obras de derribo del viaducto que da acceso al Chuac ha terminado. Los desplazamientos por carretera en la ciudad y su área metropolitana se verán trastocados desde este lunes a causa de los trabajos anunciados por la Xunta para construir los nuevos accesos al hospital. Y, aunque el Gobierno gallego estima que los trabajos de demolición, y por lo tanto los cortes de tráfico, duren hasta este jueves, la construcción del nuevo paso elevado tardará unos doce meses, por lo que advierte que las obras irán acompañadas de cortes parciales durante este tiempo.

La actuación afectará así a una ruta frecuente para los coches que transitan por la N-VI, además de los desplazamientos con municipios como Oleiros, Betanzos o Sada, o los conductores que prefieren un tráfico más cómodo que el de Alfonso Molina.

Mapa para desplazarse por A Coruña con el corte de A Pasaxe por el derribo del viaducto que da acceso al Chuac. / LOC

Durante la obra, el acceso principal de fuera de la ciudad será por la avenida de Alfonso Molina, tomando la salida hacia el Puerto y pasando por la glorieta de Matogrande hasta la glorieta de Casablanca. Para los coches que vengan de Carballo y Arteixo, el itinerario será el habitual pasando por la glorieta de Matogrande, el túnel de Eirís y la glorieta de Casablanca. Para los coches que salgan desde la glorieta de la Casa del Mar, el itinerario será por la carretera del Puerto hasta la glorieta de Casablanca, y como el túnel de Os Castros estará cortado, por las vías de servicio de la avenida de A Pasaxe hasta llegar a la glorieta de Os Castros y continuar hasta Casablanca. Otra alternativa es ir por Monelos, Javier López López y Lamadosa.

En el caso de Culleredo, se aconseja ir por la tercera ronda como alternativa a Alfonso Molina. Y, desde O Burgo se puede entrar a ella por Costa de A Lonxa y el aeropuerto, mientras que desde Vilaboa se puede hacer también por el enlace del aeropuerto. También proponen utilizar la AP-9 desde la entrada sin coste de O Temple.

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Una vez demolido el viaducto, el acceso al Chuac desde la glorieta del puente de A Pasaxe se realizará a través de la glorieta de Casablanca. Para salir del hospital se mantiene el itinerario hacia la glorieta del puente de A Pasaxe. Como parte de las obras de accesos se ejecutó también un vial de salida del Chuac por el Parque de Eirís hacia la AC-10, que conecta con la glorieta de Casablanca, pero se mantienen alternativas a través de la avenida de Monelos, la calle Javier López López y la avenida de Lamadosa.